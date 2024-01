Los bomberos exigen garantías y Xunta y diputaciones ofrecen 100 nuevos contratos

El conflicto laboral entre los bomberos comarcales y la Xunta de Galicia y diputaciones no deja de dar giros. Pese al comunicado divulgado por el comité de huelga tras la asamblea del lunes lo más probable es que mañana jueves sí se pueda firmar el principio de acuerdo que permita desconvocar la huelga que se mantiene desde junio. Pero con condiciones. Los trabajadores exigen garantías de un calendario en firme con fechas para negociar y aprobar un convenio colectivo y la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). A su vez, la propuesta de la administración incluye la incorporación de 100 nuevos efectivos durante este mismo año.

Las fuentes consultadas aseguran que la asamblea celebrada el lunes en Santiago respaldó a través de una amplia mayoría el principio de acuerdo, con un nivel de apoyo cercano al 80%. El texto difundido por los representantes sindicales, no obstante, decía textualmente: “Os traballadores manifestaron un marcado rexeitamento á proposta que fan as Administracións para desbloquear o conflito dos Bombeiros Comarcais”. A continuación se apuntaba que pese a ese rechazo los bomberos sí mostraron el respaldo a los intensos esfuerzos negociadores del comité de huelga y “encomendaron en dito órgano [el comité de huelga] a resolución do atranco no se que atopa o colectivo”.

Los movimientos y las llamadas han sido constantes desde la difusión del comunicado, con conversaciones al más alto nivel. Detrás de esas exigencias por parte de los bomberos está su recelo y desconfianza hacia las administraciones y representantes políticos. “Los trabajadores reclaman que en el acuerdo debe incluirse un calendario cierto y concreto para empezar las negociaciones del convenio colectivo y de la RPT a partir del día siguiente de las elecciones autonómicas”, concluyen las fuentes consultadas.

Ni el comité de huelga ni las administraciones quieren dar a conocer el contenido del principio de acuerdo antes de que se firme. Aún así se van conociendo algunos de los detalles, como el compromiso de Xunta y diputaciones provinciales de contratar a 100 nuevos efectivos antes de concluir el año. Ese nuevo personal se repartiría entre todos los parques comarcales de Galicia, aunque es un refuerzo claramente insuficiente para conseguir las dotaciones de seguridad mínimas. Por ello las contrataciones deberían continuar en los próximos años.