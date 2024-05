El Juzgado anula una multa de la Xunta a Cangas por residuos al Orxas que eran de la Casa do Mar

La Xunta deberá devolverle al Concello de Cangas los 4.500 euros de una multa que le impuso y le cobró el año pasado como responsable de varios vertidos residuales al río Orxas, supuestamente desde la red de saneamiento municipal, y por no responder con diligencia a los requerimientos de Augas de Galicia para solucionarlo. En esos argumentos se basó la sanción, pero el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo número 1 de Pontevedra no los comparte, pues considera probado que el Concello atendió los requerimientos de la Administración autonómica “en la manera de sus posibilidades, con la diligencia mínima exigible” y, por tanto “no cometió la infracción” que se le imputa. Es más, da por demostrado que uno de los puntos de vertido detectados en el túnel bajo la carretera “no procedían de la red de saneamiento municipal” sino de un “pozo negro irregular” con aguas sucias de la Casa do Mar –propiedad de la Xunta– que al desbordar acababan en el cauce fluvial.

“El consistorio no cometió la infracción imputada en la resolución recurrida”

Sobre esa base, el Contencioso estima el recurso interpuesto por el Concello de Cangas –los hechos sucedieron durante el anterior mandato municipal, con Victoria Portas en la Alcaldía– contra la resolución de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade desestimatoria del recurso de alzada formulado frente a otra resolución anterior, de la directora de Augas de Galicia, que le impuso la sanción de multa de 4.500 euros por la comisión de una infracción leve de la Ley de Aguas de Galicia en relación a vertidos al Orxas. En consecuencia, el Juzgado anula las resoluciones impugnadas, revocándolas y dejándolas sin efecto, lo que se traduce en la devolución a las arcas municipales del dinero que la Xunta le cobró al consistorio. Una vez decretada la firmeza de la sentencia, Augas de Galicia cuenta con dos meses para proceder a la devolución al Concello de los 4.500 euros que le pagó.

Dicha multa se justificó por una infracción leve tipificada en el artículo 85.k) de la Ley de Aguas de Galicia, que alude a “la desobediencia a las órdenes o requerimientos, tanto del personal de Augas de Galicia en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas como del personal de otras administraciones públicas competentes en la materia que realice funciones de vigilancia e inspección, así como la obstaculización de dicho ejercicio”.

Protestas vecinales contra los vertidos contaminantes a la ría de Aldán. / G. Núñez

Aduce el Concello de Cangas que “atendió desde un primer momento y con prontitud” a los requerimientos sobre los vertidos derivados al río Orxas, “recabando los correspondientes informes técnicos y remitiéndoselos con prontitud”. Y que se han vulnerado los principios de tipicidad, culpabilidad y proporcionalidad. La Xunta de Galicia esgrimió en su alegato de contestación que el hecho infractor ha quedado suficientemente acreditado en las actas/denuncias de los agentes inspectores, que ostentan presunción de veracidad. Aseveró que el Concello de Cangas “incumplió en tres ocasiones sucesivas los requerimientos de Augas de Galicia, con una actitud obstruccionista y carente de diligencia” y que el hecho infractor se corresponde con la tipificación aplicada: “El importe de la multa es proporcional a la gravedad, habiéndose impuesto en la cuantía del nivel inferior”.

Los hechos datan de 2022, con Victoria Portas en la Alcaldía de Cangas

Para Francisco de Cominges, magistrado del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Pontevedra, “ha sido muy ilustrativa”, y “de gran poder de convicción” la prueba testifical-pericial practicada en la vista del juicio por el ingeniero de la empresa concesionaria del servicio del agua, UTE Gestión Cangas, en la que basa su estimación del recurso. Concluye que el primer requerimiento dirigido por Augas de Galicia al Concello de Cangas se refería a vertidos detectados en dos puntos concretos, y el Concello, “en escasos días tras la recepción del requerimiento, recabó informes de la concesionaria responsable [...], remitiéndoselos a continuación a Augas de Galicia”. Uno de esos puntos “se reparó inmediatamente”, pero con respecto al otro “se descubrió que no procedía realmente de una fuga de la red municipal, sino de una deficiencia muy grave del edificio en el que se sitúa la Casa del Mar (centro de salud y sociocomunitario), perteneciente a la Xunta de Galicia”. Describe que “todas las aguas sucias de ese inmueble se acumulaban, a modo de pozo negro irregular, en el subsuelo bajo la planta del edificio”, y cuando este “desbordaba, aliviaba directamente hacia el río, sin pasar por la red de saneamiento”. Añade que la Xunta de Galicia, titular de la Casa do Mar, “ha asumido el problema y está en vías de solucionarlo mediante las obras correspondientes (para enganchar los sanitarios a la red general)”.

También considera demostrado que los puntos de vertido detectados en el túnel, bajo la carretera, “no procedían de la red de saneamiento municipal”. La tapa levantada por los inspectores de la Xunta para realizar la cata-testigo con colorante "no era de registro de la red de saneamiento, sino que daba directamente al propio río”, concluye la sentencia.

Suscríbete para seguir leyendo