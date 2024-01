Giro en el conflicto laboral entre los bomberos y la Xunta y diputaciones. El acuerdo que ayer parecía que se había tumbado, a la vista del comunicado oficial del comité de huelga, en realidad sí que se podría firmar el jueves. Pero para ello en el texto definitivo debe incluirse un detalle que la asamblea considera de especial importancia: un calendario concreto y cerrado con fechas para negociar el nuevo convenio colectivo y la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). “Los compañeros quieren que eso se incluya en el texto definitivo del jueves”, explican fuentes del comité de huelga, que admiten abiertamente la ambigua redacción de su comunicado oficial del lunes.

El texto difundido por los representantes sindicales decía textualmente: “Os traballadores manifestaron un marcado rexeitamento á proposta que fan as Administracións para desbloquear o conflito dos Bombeiros Comarcais”. A continuación se apunta que pese a ese rechazo los bomberos sí mostraron el respaldo a los intensos esfuerzos negociadores del comité de huelga y “encomendaron en dito órgano a resolución do atranco no se que atopa o colectivo”.

Los movimientos y las llamadas han sido constantes desde la difusión del comunicado, con conversaciones al más alto nivel. Las fuentes consultadas reconocen que el principio de acuerdo contó con el voto favorable de alrededor del 80% de la asamblea, pero con una condición indispensable y que se vincula con el recelo hacia las administraciones y representantes políticos. “Debe incluirse un calendario cierto y concreto para empezar las negociaciones del convenio colectivo y de la RPT a partir del día siguiente de las elecciones autonómicas”, concluyen.