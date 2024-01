El Partido Popular de Cangas denuncia que el tripartito no cumple el acuerdo plenario del mes de octubre relacionada con la Protectora de Animales de O Morrazo, entidad que realiza una labor altruista que, de otra forma la debería realizar el Concello, dentro del arco de sus competencias y que no lo hace. “Sin embargo, lejos de colaborar con esta asociación, el actual equipo de gobierno continúa adeudando a la entidad 3.000 euros y aún no se gobierno las gestiones para renovar el convenio que ya se encuentra caducado y actualizar su importe”, critica.

Lamenta el PP esta manera de proceder de la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) para con un colectivo que de manera generosa y absoluta dedicación realiza un importante trabajo a lo largo de 365 días al año, recogiendo el cuidado a decenas de animales abandonado en Cangas. “Está muy bien que en los plenos se utilicen buenas palabra pero después vienen los hechos. Y lo cierto es que este gobierno, tres meses después, sigue sin cumplir con sus compromisos como sucede con todo”. Afirma el PP que la Ley de Benestar Animal promovida por los mismos partidos que están en el gobierno local establece una serie de obligaciones que se incumplen de forma sistemática por parte de los responsables municipales. Afirma el PP que el espacio cedido por el Concello a la Protectora en las Naves de Ojea está completamente sucio, lleno de ratas y llueve en su interior debido al estado ruinoso del inmueble.