El PP de Bueu se erige en “voz de la ciudadanía” y acusa al gobierno de falta de cambios reales

El PP de Bueu despide el año 2023 con un balance en el que mira en dos direcciones. La primera hacia sí mismo, para destacar el aumento en su apoyo electoral en los comicios municipales de mayo. Un incremento que no obstante no fue suficiente para alcanzar al BNG. Y la segunda mirada es hacia el gobierno local y su máximo responsable, Félix Juncal, al que reprocha ser un “alcalde del no, que sustenta su política en echar balones fuera y decir que no a absolutamente todo”.