El PP exige explicaciones al gobierno de Bueu por no optar a los talleres de empleo

El PP de Bueu presentará una serie de preguntas en el pleno del próximo lunes para obligar al gobierno local a ofrecer explicaciones por no concurrir a las líneas de subvenciones de la Xunta de Galicia para organizar talleres de empleo. La concejala Marta María Liméns tacha de “decepcionante” que el Concello no presentase ninguna propuesta en este sentido y lo contrapuso con los casos de Cangas y Moaña, donde la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade invertirá en conjunto un millón de euros para formar a 40 personas durante un año, un periodo en el que percibirán el salario mínimo y mejorarán su formación.

Desde la oposición reprochan que se trata de una “oportunidad perdida” porque Bueu ya contó con sendos talleres de empleo en los años 2002, con el gobierno de Tomás Barreiro, y en 2010, con el propio Félix Juncal como alcalde y Míriam Ferradáns como concejala delegada. “Esto demuestra que si el actual equipo de gobierno quisiese se podrían poner en marcha estas iniciativas. Otra cuestión es que, tal como vemos, el empleo no esté dentro de las prioridades de la concejala de Promoción Económica, quien a pesar de cobrar un sueldo hace mucho menos que sus predecesores”, critica Marta María Liméns. El PP acusa al regidor municipal de un “discurso fingido” y de quejarse “falsamente” de la falta de inversiones por parte de la Xunta de Galicia cuando en realidad el gobierno local no opta a estas líneas de ayuda. Liméns destaca que los talleres de empleo ofrecen formación durante un año a 20 personas, que durante ese tiempo cobran el salario mínimo y supone una oportunidad para quienes estén en situación de desempleo. “Estos talleres son remunerados por lo que las personas que tienen una familia pueden permitirse tener formación y buscar un trabajo, por lo que Félix Juncal le está negando a 20 personas una formación remunerada durante un año, que les podría ayudar a conseguir después un empleo estable”, argumenta la concejala del grupo municipal del PP de Bueu.