El PP acusa al bipartito de Bueu de incumplir sus compromisos en los 100 días de gobierno

El PP de Bueu hace su balance particular de los 100 primeros días del nuevo gobierno local entre el BNG y el PSOE, un periodo que según la oposición se define por un ejecutivo que “no cumple con sus compromisos”. Desde la oposición aluden a la negativa por parte del gobierno a apoyar en pleno sus propuestas sobre los talleres de empleo, la mejora del polígono industrial de Castiñeiras, bonos comercio y al concurso de ideas de Banda do Río. “En definitiva, un no a Bueu”, resume la portavoz del PP, Elena Estévez.

Los populares sostienen que la “única diferencia” entre el actual gobierno y el del mandato 2019/23 “es el aumento de los sueldos, haciendo de la política un medio para vivan cuatro años pagados por todos, algunos creyéndose directamente funcionarios”. Las críticas del PP vuelven a hacer referencia a la demora en la presentación y aprobación de los presupuestos municipales, que se vuelven a tramitar casi a año vencido y “cuando se aprueben solo tendrán un mes de vida”. En este sentido Elena Estévez pone el foco en el trato que se le otorga a los colectivos. “El gobierno pasa de ellos, no reciben las ayudas cuando tocan y cobran los pufos del Concello con años de retraso”, sostiene la portavoz del PP. El bipartito de Bueu rechaza las enmiendas del PP y aprueba 7,2 millones de presupuesto El balance de estos primeros 100 días también hace referencia a uno de los proyectos estrella del BNG en los últimos años: la piscina municipal de As Lagoas. Pese a que las instalaciones están abiertas desde finales de marzo de 2021 todavía no se aprobó una ordenanza fiscal ni la fórmula de gestión. “La incapacidad de Juncal y de su desgobierno para aprobar la ordenanza y un método de gestión lleva tres años suponiendo un problema para las arcas del Concello”, manifiesta Elena Estévez. La concejala lamenta que la piscina supone un enorme coste económico mientras “las aldeas están sin desbrozar, los edificios municipales están a medio caer y los compromisos con los vecinos sin cumplir”. Las críticas del PP apuntan a la decisión de no celebrar la Festa do Polbo este año, una decisión que “no se entiende ante un gobierno que aumenta sus propios sueldos, teniendo uno para el área de Turismo”, y la conservación del patrimonio. Según Elena Estévez la defensa de los elementos patrimoniales para el gobierno de Félix Juncal “solo es pura fachada” y reprocha su “pasotismo” con la chimenea Massó o con el cruceiro de A Roza, en Beluso, que acumula casi dos años “sin que el gobierno mueva un solo papel para arreglarlo”.