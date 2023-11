Cae parte del muro de piedra del cementerio municipal de Cangas

Vecinos de Cangas alertaron ayer por la tarde que parte del muro de piedra de la esquina sur del cementerio municipal se había caído. Los vecinos afirmaron que habían puesto en conocimiento de la Policía Local el derrumbe, pero a ésta, a las 18.00 horas no le constaba. Pero las imágenes no dejaban lugar a duda. Los vecinos tenían razón. Poco después, la concejala de Obras y Servicios del Concello de Cangas, Iria Malvido, avisó al Grupo de Emergencias Municipal de Cangas para que vallara la zona. Hay que señalar que el derrumbe se produjo muy cerca de donde los aparcan los vehículos, en el gran parking de Cangas, que se sitúa en la zona de Altamira. Ya era de noche y no se podía hacer mucho más. Será hoy, cuando en compañía de los técnicos municipales se evalúen daños.