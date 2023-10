La CIG denuncia que el 061 moviliza ambulancias no asistenciales a emergencias

El sindicato CIG denuncia que este fin de semana desde el 061 se movilizó al menos en dos ocasiones una ambulancia no asistencial para atender emergencias en O Morrazo. Desde la central sindical aseguran que uno de estos vehículos fue movilizado para servicios urgentes en el casco histórico de Cangas y en el punto de atención continuada (PAC) del centro de salud.

En su denuncia explican que la ambulancia movilizada, que estaría destinada al traslado de pacientes que reciben tratamiento de diálisis, “no está acondicionada para permitir la asistencia sanitaria en ruta y que cuyo traslado no revista carácter de urgencia”, según la Ley de Transporte Sanitario. Estos vehículos cuentan con una dotación de solo un conductor, que no tiene la obligación de poseer una titulación sanitaria. La CIG califica de “temeridad” usar ambulancias destinadas al traslado de pacientes a consultas o tratamientos programados para la atención de emergencias. Añade que además un solo profesional “difícilmente puede atender con criterios de calidad” una emergencia. A ello se une que si “durante el traslado conduces, no asistes”.

Desde la sección sanitaria del sindicato afirman que desde el 061 se movilizan estos vehículos para reducir los tiempos de espera y denuncian que la asistencia sanitaria urgente “no deja de empeorar” pese a que finalizó la temporada estival. “Es obvio que hay momentos del día en que las ambulancias con base en Cangas, Moaña y Bueu no están a realizar ningún servicio. Pero el hecho de que se produzcan emergencias de forma simultánea o en un mismo periodo de tiempo, lejos de ser en ocasiones puntuales, forma parte de lo habitual dada la cantidad de población a la que hay que atender”, sostienen.

En el caso de Cangas, que es el municipio con mayor población, el personal sanitario advierte de que cada vez de manera más frecuente las emergencias son atendidas por ambulancias que se trasladan desde Vigo o incluso desde Redondela. “Esto provoca una reacción en cadena que desabastece de ambulancias del 061 a toda la comarca e incluso a la ciudad de Vigo, aumentando peligrosamente el tiempo en el que una persona tarda en recibir asistencia”, subrayan desde el sindicato.

Los trabajadores que están en el servicio de asistencia sanitaria argumentan que estas situaciones en las que resulta necesario atender a varias emergencias al mismo tiempo “ponen en evidencia la carencia de recursos” en la comarca de O Morrazo. “Las personas no se accidentan o enferman cada tres horas. Las urgencias ocurren cuando ocurren y hay que atenderlas lo más rápido posible”, sentencian desde la CIG. El sindicato, además, anima a la población a denunciar aquellas situaciones en las que desde el 061 se movilice una ambulancia no asistencial, tripulada por un solo profesional o cuando los tiempos de espera superen los 20 minutos. “Es importante no descargar la frustración con los profesionales que realizan la asistencia o que atienden las llamadas porque no son culpables de la falta de recursos”, concluyen.