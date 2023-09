Afectados por los okupas de Rodeira se quejan de la falta de interés de la Sareb para intervenir

Continúa la polémica en torno a los okupas de Rodeira, concretamente sobre uno de ellos, al que los vecinos responsabilizan de ser el culpable de aumentar la tensión al mantener actitudes peligrosas que siembran el miedo entre los vecinos. La última, afirman, ocurrió la semana pasada cuando presuntamente salió del piso okupado con una radial y un bate de béisbol con actitud amenazadora. Pero los vecinos están también muy molestos con la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria). Afirman que no actúa porque no quiere y recuerdan que, hasta en dos ocasiones, impidieron que okuparan otro piso en este edificio de Rodeira, ubicado en el número 98 de la avenida de Ourense. “Tuvimos que cambiar la cerradura para impedir que entraran y en ambas ocasiones se entregó las nuevas llaves a la Sareb, así que esta sociedad sabe lo que estaba ocurriendo desde el principio”.

Los vecinos afectados aseguran que el 'banco malo', a pesar de conocer todo lo que ocurre, no emprendió ninguna medida de seguridad ni de vigilancia; es decir, no activó ningún protocolo y ya debía tener posesión sobre estos bajos porque las llaves se las entregaban a ellos. También manifiestan los vecinos que está bien que la Sareb investigue si los okupas de sus propiedades están en situación de vulnerabilidad, “pero una cosa es ser vulnerable y otra salir del piso con una radial y un bate de béisbol en actitud amenazante contra otros okupas. Es un actitud peligrosa”. Insisten así mismo en que había entendimiento con los primeros okupas, con los que no se vivía este ambiente de tensión y peligrosidad que se viven ahora.

Afirman que la única opción que prácticamente ofrece la Sareb es la de comprar los pisos okupados, algo que ofreció por un precio de 80.000 euros. “Parece que tiene interés en que este tipo de gente okupe sus propiedades y embarrar cada vez más el problema para que la solución sea comprar o vender”, manifiesta un vecino. Apuntan que el 'banco malo' pudo actuar, porque entre la marcha de unos okupas y la llegada de otros a esos pisos transcurrió un tiempo, en el que pudieron tomar medidas; entre otras, dicen, tapiar la entrada. “Pero no lo hicieron. No entendemos la razón”.

Comentan los vecinos afectados que las fiestas improvisadas son continuas, que impiden dormir a todo el edificio y que ni la Policía Local ni la Guardia Civil son capaces de frenar este ímpetu. “Algunos okupas se encaran con ellos. Los agentes han venido aquí muchas veces, pero no consiguen mucho más que bajen el volumen de la música, pero cuando se van la vuelven a poner muy alta”. Les hubiese gustado que ambas fuerzas actuaran de forma más contundente, pero consideran que llegan hasta donde la ley se lo permite.

La situación es cada vez más tensa. Esta semana, el okupa conflictivo grabó a los vecinos mientras realizaban declaraciones a un medio televisivo.

Se pide a la Sareb que actúe de forma contundente, que puede hacerlo y tiene medio a su alcance para ello, porque la situación es peligrosa y un día puede explotar, porque casi lo hace la semana pasada cuando uno salió con una radial y un bate de béisbol contra los otros. Solicitan que tome medidas de seguridad, con la instalación de cámaras de vigilancia y reponga las cerraduras. Añaden, además, que está en peligro otro piso,ya que uno de los okupas ya reconoció que quería entrar. Los propietarios de las viviendas ven como la actual situación perjudica sus intereses, ya que ven como sus viviendas se deprecian, tanto para venderlas como para alquilarlas.