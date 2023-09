Moaña propone a la UTE Jorge García y Eiroa el proyecto del auditorio y viviendas de alquiler social

El Concello de Moaña sigue adelante con las mesas de contratación de la licitación para la redacción del proyecto de construcción de un edificio en el nuevo polígono de Sisalde, donde se está levantando el centro de salud, para 10 viviendas de alquiler social y un auditorio en el bajo y entreplanta.Esta semana se reunió la mesa para valorar las tres ofertas presentadas a la licitación por estudios de arquitectura, de las que una de ellas ha quedado excluida Se trata de la propuesta presentada por la UTE Eestudio al no alcanzar la puntuación mínima en la valoración. De esta manera, la licitación se debatió entre las otras dos ofertas presentadas por la UTE Jorge García y Fernando Eiroa y OLA Arquitectura, de las que la primera de ellas ha obtenido una mejor puntuación técnica por el comité de expertos, y es la que propone la mesa al órgano de contratación.

La UTE Jorge García Anta y Fernando Eiroa Lorenzo ha obtenido 92 puntos en total, de los cuales 68 corresponden a la puntuación técnica y 24,28 a la económica mientras que sus competidores lograron 76 –51 en la puntuación técnica y 25 en la económica–.

En la propuesta técnica sobre la composición del edificio, la comisión de expertos, que le ha dado 21 de 25 puntos,considera el diseño de la edificación adecuado, creando un volumen de líneas sencillas que, sin competir con el entorno, enfatiza su condición de equipamiento público. También señala que resuelve de forma acertada y coherente la organización de espacios y usos en el conjunto del edificio. Es la propuesta que mejor concreta y diseña el espacio del auditorio y la definición de los elementos que lo conforman: acceso a las salas directa y con dimensión amplia, platea interactiva, acceso al escenario, mesa técnica, limpieza, accesos con facilidad de instalación de mobiliario o elementos de grandes dimensiones y salas de instalaciones. La propuesta también permite un elevado grado de independencia entre el uso del auditorio y las viviendas, si bien no se reduce por completo la interacción entre ambos. En su propuesta sí que precisa cuidar el aislamiento acústico de las viviendas situadas sobre el auditorio.

Por lo que respecta al programa funcional de los espacios solo detectan deficiencias subsanables en cuanto a incendios en lo relativo a los vestíbulos de independencia. El proyecto contempla viviendas adaptadas y los pisos se distribuyen “con gran acierto consiguiendo un espacio doméstivo fluido y con estancias funcionales”. Valoran el aprovechamiento óptimo del espacio, reduciendo espacios de circulación, y dotando a todas de terraza. Señala que el grado de iluminación y ventilación es adecuado con la particularidad de que hay dormitorios que abren huecos de ventilación a espacios comunes. En este sentido obtiene 13 de 15 puntos. En el caso de la memoria constructiva, se considera que utiliza materiales interiores y exteriores duraderos y que precisan de poco mantenimiento. Obtiene 9 de 10 puntos.

En el auditorio incluye una altura de caja escénica de 11 metros manteniendo la integridad global del programa de superficies y contempla aforo de 400 butacas. Las condiciones que se imponían desde el Concello para el auditorio incluyen una caja escénica con un máximo de largo posible, un escenario con un fondo de 9+2 metros como mínimo y una altura mayor a los ocho metros. También se pide acceso directo desde la calle. La oferta contempla la opción de las butacas móviles en la delantera.

Una oferta económica de 229.900 euros sobre los 242.375 de la licitación

Tras la valoración de las ofertas técnicas, cuya ponderación dependía de un juicio de valor por el comité de expertos, la mesa de contratación procedió a la apertura del sobre C con las ofertas económicas. La propuesta de la UTE Jorge García y Fernando Eiroa no fue la más ventajosa ya que ha sido por un total de 229.900 euros, incluyendo el IVA. En el caso del otro estudio OLA Arquitectura, la oferta fue de 213.289. Sin embargo la mejor puntuación técnica del primero de ellos ha inclinado la balanza a favor de sla UTE ya que en la puntuación técnica obtuvo 68 puntos frente a los 51 de su competidora. En la económica, la UTE consiguió 24,28 y OLA, 25. Ahora será el órgano de contratación quien adjudique la licitación, cuyo proceso había resultado con un contratiempo que salvó el Conclelo cuando el Colegio de Arquitectos recurrió el proceso, iniciado en junio, por considerar que 15 días era muy poco plazo de tiempo para presentar la ofertas. Lo calificaba de “insuficiente e inadecuado”. Pero el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal) dio finalmente la razón al Concello y desestimó el recurso al señalar que no se podían anular unos pliegos cuyos plazos se ajustan al mínimo exigido.No apreciaban ni temeridad ni mala fe. El edificio de viviendas de alquiler público y auditorio se construirá en el solar que obtuvo el Concello por el desarrollo de Sisalde.Se trata de la parcela número 4, frente a la que acogerá el nuevo centro de salud, con una superficie de 990,60 metros cuadrados y una edificabilidad de 3.075. El plazo que se ha marcado el gobierno de Moaña para disponer del edificio es de dos años.