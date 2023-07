El PSOE asegura que no dejará sin sueldo al futuro equipo de gobierno de Bueu

El PSdeG-PSOE de Bueu ha asegurado que no entra dentro de sus planes votar en contra de las retribuciones económicas del futuro gobierno municipal. La formación socialista sale de este modo al paso de la información publicada por FARO de que tanto el alcalde, Félix Juncal, como los concejales Silvia Carballo y Xosé Leal han tramitado la prestación por desempleo al no tener garantizada una mayoría en el pleno organizativo, en el que, entre otras cuestiones, se realizará la propuesta de dedicaciones –exclusivas y parciales– para el equipo de gobierno. La ejecutiva local del partido se muestra crítica por las manifestaciones vertidas por el regidor local, y señala en una nota remitida ayer que “sería tan fácil como coger el teléfono y ponerse en contacto con alguno de los concejales del PSOE para hablar del pleno organizativo, y sabrían que no está en nuestro ánimo dejar a nadie sin sueldo”.

Los socialistas subrayan que “somos de izquierdas, rojas, y hay derechos de los trabajadores que están implícitos en nuestro ADN, por ejemplo, cobrar por trabajar”. En este sentido, lanzan un mensaje claro a los ediles del BNG. “Esperamos que duerman un poco más tranquilos, y la próxima vez todo será tan fácil como preguntar”. Asimismo, justifica su postura en que “nosotras queremos velar por la estabilidad del Concello de Bueu, y ya que no nos dejan hacerlo desde el gobierno, lo haremos desde la oposición de forma constructiva”. El PSOE de Bueu rechaza un acercamiento al PP y asume que trabajará en la oposición Además, apuestan por mantener hilo directo en las comunicaciones entre gobierno y oposición, y en esta línea reclaman a la alcaldía que “deberá abrirse y aprender a negociar lo que sea preciso”, ejemplificando con este caso, con “llamar a la oposición y, como mínimo, comentar qué es lo que va a plantear en el pleno y no hacerlos a golpe de noticia en el Faro. Menos testosterona y más estrógeno”. De alta esta semana Juncal, Carballo y Leal se dieron de alta esta semana como demandantes de empleo para cumplir con los 15 días fijados por ley para hacerlo después de que fuesen dados de baja a efectos de la Seguridad Social el pasado 16 de junio, la víspera de la toma de posesión de Félix Juncal como alcalde. El hecho de estar gobernando en minoría –con ocho ediles de los 17 de la corporación– no garantizaba la continuidad de los sueldos de los concejales con dedicación exclusiva o parcial, por lo que se optó por dar este paso. “Es una situación novedosa y diferente, pero que también hay que asumir con naturalidad”, apuntó en ese momento el regidor buenense. El BNG retiene la mayoría en Bueu ante un PP al alza y necesita pactar con el PSOE Juncal también quiso dejar clara su intención de continuar en el cargo pasase lo que pasase y comprometió su absoluta implicación, pero sin poder garantizar una total disponibilidad temporal en caso de tener que buscar su futuro laboral por otros lares. El PSdeG-PSOE garantizó con sus dos votos la investidura de Félix Juncal como alcalde independientemente de que por entonces negociaba su entrada en un bipartito. Las conversaciones quedaron rotas el pasado 29 de junio y la situación sigue estancada, sin que por el momento se hayan dado pasos firmes para tratar de reconducirla.