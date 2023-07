Félix Juncal y dos de sus concejales tramitan el paro al no tener garantizados sus sueldos

La ruptura de las negociaciones entre BNG y PSdeG-PSOE para formar un pacto de gobierno en Bueu tendrá una consecuencia indirecta a corto plazo. El alcalde, Félix Juncal, y los ediles Xosé Leal y Silvia Carballo se han dado de alta como demandantes de empleo y tramitan el paro al no tener garantizados sus sueldos como integrantes del gobierno. El pleno organizativo de Bueu –en el que, entre otras cuestiones, se fijan las retribuciones de los ediles con dedicaciones exclusivas o parciales– todavía no tiene fecha y el BNG tampoco cuenta a día de hoy con los votos necesarios para poder llevar adelante su futura propuesta, al no saber cuál será la postura en este aspecto de los dos grupos de la oposición, PSOE y Partido Popular. Un posicionamiento en contra de ambos podría dejar sin sueldos al gobierno local.

“Es cierto que esta es una situación novedosa y diferente en los últimos mandatos, pero también hay que asumirla con naturalidad y normalidad”, señala el regidor buenense, Félix Juncal, el único integrante del ejecutivo buenense que contaba con una dedicación exclusiva en la anterior etapa, ya que las de Silvia Carballo, Xosé Leal y Martín Villanueva eran parciales. Este último, responsable de Urbanismo, ha optado por no apuntarse por el momento a las listas del paro. El PSOE de Bueu rechaza un acercamiento al PP y asume que trabajará en la oposición El regidor y sus tres ediles están dados de baja a efectos de Seguridad Social desde el pasado 16 de junio. Desde ese momento tienen 15 días hábiles para tramitar el paro, un plazo que finaliza hoy mismo. “Somos conscientes de que no hay garantías de poder dar continuidad a la retribución que percibíamos, así que debemos optar por esta medida”, afirma. Eso sí, Juncal subraya que continuará en la Alcaldía pase lo que pase, si bien matiza que su dedicación en cuanto a horas se reduciría en caso de no disponer de una dedicación exclusiva. “Yo seguiré siendo alcalde y teniendo una implicación física y mental absoluta con este concello”, a la vez que añade que “lógicamente el tiempo que podría dedicarle al concello sería el que pudiese tener, porque mi situación laboral y personal cambiaría radicalmente”. En paralelo, la cuenta atrás hacia ese pleno organizativo sigue en marcha. La ley marca 30 días hábiles para celebrarlo desde la investidura, de los cuales hoy se cumplen la mitad. El regidor buenense ya ha dado indicaciones a Secretaría para ir trabajando en la elaboración de la propuesta. En ese documento se incluirían las retribuciones de los ediles (dedicaciones exclusivas y parciales, asistencias a plenos y comisiones o el personal de libre designación), pero también otros aspectos como la composición de las comisiones informativas o de la junta de gobierno, así como la periodicidad de sus reuniones y los días fijados para ellas. El PSOE asegura la investidura de Juncal, pero exigirá recuperar las comisiones informativas Juncal trabaja ya con sus concejales para perfilar una estructura de gobierno, definiendo las diferentes áreas y el contenido de cada una de ellas. Esto, aclara, no supone darle carpetazo definitivo a un posible acuerdo con el PSdeG-PSOE en caso de que las dos partes –o una de ellas– reconsidere sus posiciones. “La estructura se creará con independencia de si hubiese o no un acuerdo en coalición”, matiza Juncal. Esto significa que solo se definirán las distintas áreas de trabajo, sin asignarlas directamente a un concejal en particular. Lo cierto es que incluso la celebración de la sesión organizativa no cerraría las puertas a un posible bipartito. Y es que los acuerdos adoptados son susceptibles de ser modificados más adelante. En todo caso, por el momento no se han producido acercamientos entre los dos partidos y las posturas continúan, por tanto, bastante distantes.