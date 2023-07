La Policía sanciona el fin de semana a 61 coches en accesos a las playas de Cangas

Primer fin de semana de la temporada alta de verano y regresan las sanciones a las playas de Cangas. La Policía Local puso el sábado 61 denuncias en las playas de Liméns, Nerga, Barra, Viñó, Pinténs, Arneles, Areabrava, Menduiña y Areacova. Las multas impuestas por la patrulla rural de la Policía Loca se sitúan entre los 80 y los 200 euros, dependiendo de la gravedad. Las infracciones más frecuentes en este primer fin de semana fueron estacionar invadiendo parte del carril de circulación (48 denuncias leves), por ocupar el carril peatonal y por entorpecer gravemente la circulación. La Policía Local detectó mucha afluencia de vehículos y señala que tuvo que atender numerosas llamadas de los vecinos.

Cabe destacar la bajada a la playa de Melide, en Donón. No se trata de un vial municipal, ya que pertenece a la Comunidad de Montes de O Hío, y, por lo tanto, la Policía Local no acude a denunciar al no figurar dentro de su competencia, excepto si se trata de una emergencia. En este vial actúa la Policía Autonómica y el Servicio de Medio Ambiente. Sí que es cierto que hubo intentos varios para involucrar a la Policía Local de Cangas en la competencia de este vial, pero todos fracasaron.

Obras en Donón

Este fin de semana era el primero en el que aquellos que se acercaban a Donón iban a encontrarse con las obras de hormigonado del vial ecológico. No hay constancia de que el actual estado en obras del vial supusieran algún conflicto de tráfico importante.

Por lo que respecta a las playas, ayer no hubo ninguna incidencia digna de destacar. El intenso calor no causó actuaciones de emergencia en ninguno de los 33 arenales del municipio.

También es cierto que la Policía Local de Cangas no desplegó todavía todos sus medios humanos para vigilar los accesos a las playas. Y eso es así porque una parte importante del tiempo lo están dedicando los policías a notificar a los miembros de las mesas electorales de los comicios del 23 de julio.