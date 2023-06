La Policía de Bueu tramita multas por llevar perros a la playa, que pueden llegar a 1.500 euros

El verano acaba de empezar y la Policía Local de Bueu se ha visto obligada a tramitar las primeras denuncias por acudir a la playa con perros, algo que está prohibido según la ordenanza municipal y que puede acarrear multas de hasta 1.500 euros. Este fin de semana las patrullas comenzaron a recibir llamadas de usuarios molestos por la presencia de animales en los arenales y los agentes cursaron la consiguiente denuncia a los propietarios. Desde la jefatura son tajantes al respecto: “La ordenanza es clara y no permite la presencia de animales en las playas en ninguna epoca del año y en ningún horario”.

El reglamento municipal entró en vigor en el año 2012 y en su artículo 15 dice específicamente que “queda prohibido el acceso de animales domésticos a las augas y zonas de baño, así como a la playa y zonas señalizadas”. La única excepción es la de los perros guía para personas invidentes.

La ordenanza recoge en el artículo 23 el régimen sancionador el tipo de faltas, que pueden ser leves o graves. Las primeras llevan aparejadas multas económicas que pueden llegar hasta los 750 euros, mientras que en el caso de las graves la sanción puede alcanzar los 1.500 euros. En este mismo apartado se establece que la tenencia de animales en la playa se considera una falta leve. No obstante, si se trata de un animal considerado como potencialmente peligroso la infracción ya tiene la consideración de grave.

Desde la Policía Local de Bueu apuntan que las denuncias tramitadas en este primer fin de semana del verano son por faltas leves. Sin embargo, advierten de que “la reiteración de infracciones leves se convierte en una grave y la sanción económica aumenta”.

La ordenanza municipal estipula que la prohibición de acceder con los perros a las playas está vigente durante todo el año, incluso durante el invierno. Durante esos meses es cierto que desde el Concello son más permisivos puesto que no se ocasionan posibles molestias. Sin embargo, durante el verano la situación cambia debido a la gran afluencia de bañistas a las playas. En este sentido desde la Policía Local recalcan que tampoco se prevé ningún horario. “Da igual que sea a primera hora de la mañana, por la noche o que no haya gente en la playa: la norma no permite el acceso en ningún horario”, advierten.

A lo largo de estos años hubo varios intentos vecinales para recoger firmas y modificar este capítulo de la ordenanza municipal de playas o que al menos se habilitase un arenal al que fuese posible acudir con las mascotas, pero no salieron adelante.