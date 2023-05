Un tiempo cambiante

Eran algo más de las 16.00 horas cuando las nubes se alineaban en torno a Rodeira. Pero aún lucía el sol y los jóvenes visitantes de paises extranjeros de habla inglesa y francesa se zambullían en un agua transparente, con tonos verdosos. Sobre las 19.00 horas, todo cambió. El cielo se tornó negro y el mar más oscuro. Tardaron, pero las tormentas de primavera están aquí.

El poco ojo de los ciberdelincuentes

No fueron listos los que lanzaron el ciberataque al Concello de Cangas. Pudieron elegir otros municipios con más capital de datos para solicitar un rescate , y sin la nómina reparada por Intervención. Los ciberdelincuentes no demostraron en esta ocasión la destreza que se le supone. No eligieron bien su objetivo. Pero no estaría de más que los concellos tuvieran una brigada de delitos informáticos. Ésta debería de estar formada por los agentes que más multas ponen en Cangas, así tendrían algo con qué entretenerse. Creemos, sinceramente, que es una iniciativa que los partidos políticos debían de incorporar en los últimos días de campaña en todos los concellos de O Morrazo. En Bueu, hubo hace años una brigada de estas características, pero ya se jubiló.

Rodeira, sexo con protección y dinero

Lo mucho que se nota que Rodeira es una playa urbana. No hace mucho, en la limpieza del arenal, se encontraron montones de condones; ahora, con la reforma del paseo, aparece dinero. Esto para los que hacen los perfiles de población es un filón. Dirían que a los vecinos le gusta mucho el sexo con protección y restan importancia al dinero.