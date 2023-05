Moaña se rinde a la Policía en la despedida de Casás: “Logramos mejorar nuestras calles”

El Día de la Policía Local tuvo ayer a Moaña como anfitriona en la comarca. Los jefes de los cuerpos municipales de Marín, Cangas, Bueu y Vilaboa se unieron al moañés en un evento que sirvió para homenajear a todos los agentes que se jubilan a lo largo del presente año. Lo más llamativo es que el encargado de dirigir el acto, el inspector jefe de Moaña Lois Alberte Casás, es uno de los jubilados. Este 31 de mayo será su último día de servicio y su discurso no estuvo exento de emotividad. No es para menos, pues Casás recordó sus “casi 34 años de servicio municipal, después de cinco en la Armada. Son, por lo tanto, más de 38 años dedicados a servir a la ciudadanía, de lo cual me siento orgulloso”.

46 El jefe de la policía moañesa recuerda los momentos complicados de su trayectoria “como el alto grado de delincuencia de los años 90, los incendios forestales de 2006 o la pandemia de COVID-19”, pero se queda con que “los buenos momentos de resolución de problemas y de colaboración fueron esenciales”. Casás destacó el trabajo en equipo de los “hombres y mujeres con los que trabajé en mi carrera, siempre profesionales, apasionados, dedicados y comprometidos con la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad”. El inspector jefe concluyó confesando cierta “melancolía” pero sintiéndose “orgulloso de lo que logramos juntos, reduciendo la delincuencia y mejorando la seguridad de nuestras calles y barrios, así como fortaleciendo nuestra relación con los vecinos”. Además de Casás fueron homenajeados José Otero Fernández, del cuerpo de Marín; César Millán, de Cangas; y José Manuel Dopazo, de Bueu. También se impuso la medalla por superar los 25 años de servicio a los oficiales de Moaña Manuel García y Jesús Blanco, así como a los agentes del mismo cuerpo Julio César Casás, Xosé Bieito Pérez y Julio Manuel Sobral. Los cuerpos municipales de la comarca no se olvidaron de algunos de sus estrechos colaboradores en el trabajo diario, de ahí que se entregase una distinción a los Bombeiros do Morrazo, que recogió el sargento accidental Víctor Docampo. El mismo reconocimiento se tuvo con la Protectora de Animais do Morrazo y con el piloto de drones Daniel Calvar García. La Policía de Marín aprovechó para distinguir, por intervención especial, a sus dos agentes José Antonio de la Fuente y Pablo Naveiro. El evento contó con la participación de autoridades como las alcaldesas de Moaña, Cangas y Bueu o el concejal de Tráfico de Marín. Casás aprovechó su intervención para poner en valor a la Policía Local, señalando que “desplega un papel fundamental en nuestra sociedad. Su presencia en nuestras calles, parroquias y barrios brinda un sentido de tranquilidad y confianza a todos nuestros conciudadanos”. Aplaudió a sus compañeros por “vuestra empatía y ética. Vuestra integridad y respeto por los Derechos Humanos son fundamentales para mantener un servicio policial justo y democrático”, concluyó. Lo que la Agasp ha unido Las policías locales no solo se vistieron ayer de gala en O Morrazo. Y es que en A Estrada tuvo lugar la entrega de diplomas y distinciones al mérito policial más concurrida de la historia de la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp). El evento estuvo salpicado de diversas historias humanas y la más romántica de ellas también salpica a Moaña. Se trata de la historia de Alejandra y Fernando, que se conocieron y se enamoraron en esta academia de policía y que se casarán en agosto de 2024. Quiso la casualidad que hasta el inspector que oficiará la ceremonia estuviese ayer en las instalaciones. Alejandra es de Lugo y ejerce como Policía Local en Moaña. Fernando es natural de A Coruña, pero el trabajo policial lo ha llevado a Ourense. “Nos conocimos en la academia, que es un lugar que genera muchísimos vínculos e, incluso, los más bonitos como este”, explicaron, justo en el momento de hacerse la que bien podría ser la primera foto de su álbum de boda. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, no quiso perder la ocasión de sumarse a la instantánea. “Hoy se han conocido nuestros padres. Parece que la academia todo lo une”, bromeó Fernando. “La verdad es que es un privilegio ser policías locales y una gran suerte poder estar juntos y sentirnos tan bien y tan felices”, trasladó. La pareja, que formó parte de la decimosegunda promoción de policías locales de la Agasp –les tocó, incluso, subir en la misma tanda de agentes a recoger el diploma–, es consciente de que tiene por delante meses de preparativos hacia un 2024 en el que, además de compartir vocación y profesión, arrancarán una vida en común. “Es muy bonito”, señalan emocionados.