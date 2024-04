Colonias Canguesas se concentra antes del pleno para reclamar ayuda al Concello

La ONG Colonias Canguesas, que atiende las colonias de gatos en Cangas, ya no puede más y ha convocado una concentración media hora antes del pleno de este viernes, en la Praza do Concello, para reclamar el pago de ayudas bajo el lema "Os gatos necesítannos máis que nunca". Está previsto que la protesta comience a las 19:30 horas, coincidiendo con una moción que lleva el PP a la sesión a favor del colectivo.

Las integrantes de la colonia reclaman que el Concello de Cangas ponga en marcha el convenio para la puesta en marcha del CES (Captura, Esterilización y Suelta) de las colonias de felinos abandonados y además, como pide el Partido Popular, se aumente el dinero del actual convenio de ayuda a la ONG, que el gobierno local anunció que iba a subir pero del que aún no recibieron nada, y se abonen los 2.000 euros que quedaron pendientes del año pasado.

Desde Colonias Canguesas aseguran que tienen una deuda de 15.000 euros y ya hay dos veterinarios de Cangas y de Bueu que no les atienden: "Intentamos atender a todos los gatos que podemos, pero está siendo muy difícil con tanta deuda".

Recuerdan que el importe del convenio del año pasado no lo cobraron porque desde el Concello alegaron que se habían presentado tarde las facturas "pero las entregamos el 19 de diciembre, antes de acabar el año. Ni siquiera teníamos una fecha límite en el convenio, aunque el concejal del ramo, Antón Iglesias, nos dijo que teníamos que entregarlas, pero no nos comunicó qué día y parece ser que era el día 15, pero no lo hizo por escrito, por eso lo reclamamos".

Esta ONG tuvo un papel muy destacado de colaboración con el Concello cuando la institución local se vio obligada al desahucio de un piso en Rodeira en donde su inquilina convivía con una treintena de gatos de los que el Ayuntamiento se tuvo que hacer cargo. Algunos de aquellos gatos se entregaron en adopción, pero otros siguen siendo atendidos por las voluntarias de Colonias Canguesas: "El Concello no ha pagado nada desde octubre".

Colonias cuida y atiende a los felinos en un local prestado por el Ayuntamiento en Cimadevila: "Aunque la concentración es por las colonias y gatos abandonados que necesitan ayuda, la asocaición ha llegado al punto que ha llegado y queremos que el Concello empiece a cumplir la ley y a responsabilizarse de su obligación. Hay más de 30 peticiones de vecinos que quieren ayuda para castrar colonias y no sabemos qué responder".

También aseguran que prácticamente todos los días reciben llamadas de gente por gatos para esterilizar, atropellados o con otros problemas: "La gente en Cangas no sabe qué hacer cuando se encuentra un gato agonizando en la calle. Nosotras nos haríamos cargo si tuviéramos una situación económica solvente, pero según la ley es el Concello el que se debe de hacer cargo y no lavarse las manos".

En el caso de Moaña, el Concello ya ha encargado un estudio a una empresa para poner en marcha el CES de esterilización.