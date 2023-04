Malvido se divierte con su cita y ACE apunta a la derecha y al próximo pleno

Iria Malvido quiere restar importancia y tratar lo sucedido con humor. En este sentido “felicita” a los que pusieron los carteles por tomarse la molestia de diseñarlos, imprimirlos y pegarlos robándole horas al sueño. Pero también señala que lo que no está bien es que se incumpla la ordenanza municipal y se peguen sobre el mobiliario público: “Eu son unha muller nova, socialista e que con moito sentido do humor. Así que quero decirvos que se vai a haber algunha boda política en Cangas despois do 28-M será a desta candidata que aspira a ser a vosa alcaldesa e vai ser con toda a veciñanza de Cangas. Forza e a por todas love is in the air”. Pero evidentemente, Iria Malvido sacó huellas y obtuvo testigos, por lo que tiene más que sospechas de quien fue el culpable o culpables. El hecho de que se pusiese boda en gallego con B en vez de con V le dio pistas para seguir. Ella sí que no lo relaciona con proyecto de Amgecabe ni con la modificación puntual de A Rúa, considera que es alguien que se quiso hacer el gracioso, político, eso sí.

Por su parte, el grupo municipal de ACE habla de una campaña de intoxicación y nerviosismo de la derecha y de sus apéndices que no dudan en pretender abortar la opción de conseguir unos 11.000 metros cuadrados para conseguir un equipamiento sanitario para que así Cangas y O Morrazo puedan contar con un centro sanitario. Afirma que los grupos decidieron aparcar el debate sobre el centro sanitario para dar prioridad a los terrenos. Afirma que no vana tener ningún problema en coincidir con cualquier grupo municipal que ayude a avanzar para obtener los terrenos y que “probadamente o que lle preocupe a dereita sexa que se pida dar una recomposición da unidade da esquerda fronte a actual absurda fragmentación da esquerda. O que non se conseguiu nunca candidatura unitaria debe superarse cunha acción de goberno”.