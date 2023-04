‘Hackeo’ al cambio climático

Un centenar de estudiantes de secundaria de toda Galicia participaron ayer en una jornada intercentros en la que reflexionaron sobre el impacto del cambio climático en el mundo y llamaron a la responsabilidad de adolescentes que, como ellos y ellas, tienen en sus manos la capacidad de cambiarlo. El alumnado de ESO del IES Illa de Ons de Bueu, Silleda, Boiro, Brión y Viana do Bolo, se dio encuentro en el Auditorio de A Bandeira (Concello de Silleda) en un hackaton organizado dentro del proyecto EPDLAB, y que se puede resumir, según Ovidio Villar, profesor del IES Carlos Casares de Viana do Bolo, “con una pregunta de una alumna cuando le dije que veníamos un día: ‘pero, no eran dos?’”.

La conciencia medioambiental está muy presente en la juventud, pero sigue siendo un tema complejo de trabajar en las aulas desde lo enfoque más convencional. A través de estas actividades, apunta Ares Giménez, profesor de biología del IES de Brión, “ellos no lo interpretan como se lo enseñamos desde el ámbito académico, no es un profesor dando ‘la chapa’, es muy diferente”. El profesorado destaca el gran aprendizaje intercentros y la necesidad de generar espacios en los que reconocer el trabajo, tejer redes, aprender otras metodologías y sumar esfuerzos en el camino de la educación para el desarrollo. “Los profes a veces sentimos reticencias en el uso de la tecnología y hoy viéndolos haciendo los vídeos, disfrutando y compartiendo; y yo cómo adulta aprendiendo de esta historia, siento que tanto la temática, como el canal y el lenguaje audiovisual para potenciarla es estupenda”, añade Andrea Herrero, directora del IES Playa Barraña. La chavalada reflexiona sobre la temática en este encuentro a través de la realización de microvídeos de sensibilización dirigidos a las y a los adolescentes, mas también a las personas adultas, llamando a la responsabilidad de todas las personas en esta lucha global. “Dentro de 10 o 15 años, se seguimos así, nuestro mundo acabará siendo casi inhabitable” comienza reivindicando una de las piezas realizadas por el alumnado, que concluye dando consejos sobre cómo tomar acción cara un futuro más sostenible. Profesorado y alumnado de estos cinco centros gallegos participan durante todo el curso en el EPDLAB, un proyecto de innovación educativa que desarrolla la Asociación Gallega de Comunicación para el Cambio Social (Agareso) desde lo 2015 con la financiación de Cooperación Gallega. El programa trabaja temáticas como migraciones, consumo responsable, la veracidad de los mensajes, la cooperación internacional, el voluntariado y el activismo a través de herramientas de comunicación digital como los memes, los gifs, el stop-motion, los microvídeos desde lo móvil o la contrapublicidad.