“El BNG usa la sanidad para desgastar a la Xunta”

Javier Carro (Moaña, 1959), en su primer día como candidato del PP.

–¿Le sorprendió que el PP pensase en usted para liderar su candidatura?

–Desde XM optamos por una política crítica y constructiva, he trabajado velando por que el equipo de gobierno cumpla con su labor, he apoyado cuestiones que eran vitales para todos y todas y he criticado de forma constructiva aquellas en las que el gobierno no ha estado a la altura. Mi trabajo se basa en estar para todos y ayudar a tener un mejor lugar de convivencia. Me imagino que el PP quiere un líder que sea capaz de unir y de liderar un gran proyecto ganador y apuestan por mi trabajo durante estas dos legislaturas .

–¿Considera que puede sumar votos suficientes para arrebatar la alcaldía al BNG?

–Considero que una persona sola no tiene esa capacidad. Creo en los equipos formados por personas comprometidas que quieran aportar. Es muy importante formar ese equipo de personas trabajadoras que quieren ayudar a construir ese gran proyecto que ayude a erradicar las políticas clasistas y amiguistas de este bipartito. Estoy convencido de que conmigo al frente, el 28 de mayo sacaremos la mayoría suficiente para gobernar.

–La negociación para aceptar integrarse al PP pareció larga; ¿hubo muchas exigencias por ambas partes?

–La negociación fue en realidad muy corta. Nos bastaron seis horas para ponernos de acuerdo y todo por que ambas partes nos dimos cuenta que lo importante no es lo que nos separaba, si no lo que nos une para beneficio de todos nuestros vecinos .

–¿Tienen perfilada la lista electoral? ¿Se espera una renovación total con respecto a la anterior del PP?

–La lista está en mi cabeza en estos momentos al 75 % de la candidatura y como cualquier proyecto nuevo requiere savia nueva mezclada con personas valientes en dar ese paso previo, que quieran trabajar en favor de todos vecinos y con ideas renovadoras totalmente independientes pensando en conseguir lo mejor para todos y todas. Será un proyecto innovador con personas comprometidas con este pueblo maravilloso que me vio nacer hace casi 64 años.

–¿En qué va a cambiar el PP con respecto a tantos años de liderazgo de José Fervenza?

–Me considero una persona que sabe escuchar, que sabe delegar y para eso crearé el mejor equipo posible, un equipo de personas valientes, con ideas transformadoras. Un equipo donde todos sean importantes y donde yo sea el nexo de unión capaz de revertir la situación de abandono que este bipartito tiene en el rural y en muchos barrios de Moaña.

–¿Cuáles son, a su juicio, los grandes problemas de estos ocho años de gestión del bipartito BNG-PSOE?

–Este equipo de gobierno presume de ser inclusivo y crea guetos como el pabellón de Reibón. Presume de apoyar la cultura y solo busca beneficiar a sus amigos. Presume de transparencia y oculta información a la oposición como por ejemplo la sentencia de la piscina. Presume de mano izquierda y estamos esperando por las mociones aprobadas en pleno como la dotación de aulas de la escuela de música, la pista de calistenia, la pista polideportiva de Domaio o la pista de skate. Presumen de tener concejales con dedicaciones exclusivas o parciales y de algunos no sabemos ni cuándo están en el Concello. Este bipartito es una estafa. Donde están los problemas se esconden y las culpas siempre van para otras administraciones. El bipartito se ha sostenido por que la teniente de alcalde solo se ha preocupado de cobrar a fin de mes y la prueba está en que no ha repetido con las mismas personas con las que concurrió desde el 2015. Hay personas que solo vienen a buscar en la política un sueldo y hay otras que vamos a trabajar, ya que siempre he defendido que los sueldos hay que ganárselos trabajando.

–El gran tema polémico a lo largo del último año son las carencias sanitarias en Moaña. ¿Cómo piensa que se debe resolver la falta de servicio de urgencias en la villa?

–La sanidad nos afecta a todos vecinos de Moaña por igual y no es un tema solo de Galicia. Se está reproduciendo por toda España. Sinceramente creo que esto depende mucho mas en la ley del Estado que de las propias autonomías, ya que cada una es distinta a la otra. Sinceramente creo que esto llegará si se llegase a un acuerdo para poner más personal de refuerzo a los profesionales médicos con personal administrativo como era anteriormente y el profesional hiciese su labor y el administrativo el suyo. Pero les quiero recordar a todos vecinos que esto es un problema de todos y probablemente habría mas vecinos en las concentraciones si un partido no hiciese un uso partidista de las mismas en beneficio propio y con la autorización de su cómplice en ello como es el PSOE para intentar desgastar al Gobierno de la Xunta de Galicia. Los tiros no deben de ir por ahí.

El partido cierra filas en torno a Carro y habla de "ilusión" y "generosidad" en la integración de XM

El presidente provincial asegura que los populares “redoblamos nuestras aspiraciones” para alcanzar la Alcaldía / Verdeal desvela que trabajó para “integrar a todos y unir al partido que más conecta con los moañeses”

El Partido Popular de Moaña se vistió ayer de largo para presentar a Javier Carro, actual concejal de la formación independiente XM, como candidato del PP a la Alcaldía de Moaña en los comicios locales del 28 de mayo. El partido culmina así las últimas semanas de negociación con un acto en el que se cerró filas en torno a Carro, con la presencia del actual portavoz municipal, Vicente Verdeal; del presidente provincial del partido, Luis López; de la secretaria general a nivel local, Luisa Piñeiro; y de la coordinadora de O Morrazo, Elena Estévez.

Luis López mostró optimismo con respecto a la elección al considerar que la integración de XM en las filas populares “despertó ilusión en torno al PP y redobló las aspiraciones en Moaña para cambiar el errático rumbo que tiene el Concello”. Para el responsable provincial del partido, lo que se hace en Moaña “es una integración de XM. Tenemos muchos puntos en común. Somos conscientes de que debemos sumar para ganar la alcaldía, por eso agradecemos el trabajo y la generosidad de todos, tanto de los militantes del PP como de XM”. Reconoció, López, que Moaña fue el Concello “en el que más tuvimos que intensificar el proceso de escucha, de los 61 de la provincia”.

El dirigente provincial asegura que la figura de Carro “generó mucho consenso e ilusión en el partido. Como mucha gente en Moaña, vuelve al PP. Mucha gente decide volver a su casa porque sabe de la fortaleza del proyecto”. Se mostró seguro de que Carro “por encima de todo va a defender al PP y, sobre todo, a los vecinos de Moaña”.

Desde la dirección provincial del PP aprovecharon el acto de ayer para manifestar la “deuda eterna del partido con Vicente Verdeal, que se puso al frente en un momento determinante –en referencia a la dimisión de José Fervenza a finales de 2021– y nos consta que pasó muchas noches sin dormir por el PP. Siempre buscó la generosidad de todos con un diálogo tremendo”.

El propio Verdeal tomó la palabra para explicar, que en este año de trabajo como portavoz municipal, se encontró “a un Partido Popular con divisiones. Trabajé para intentar integrar a todos. Mi trabajo se centró en unir al PP y creo que conseguimos un grupo con ganas de trabajar y de modernizar al partido. Para mí el PP es el partido que más conecta con la gente, porque los moañeses queremos vivir como gallegos y no como bolivarianos”, apuntó en un dardo directo al gobierno local bipartito. “XM aportará gente muy preparada al PP y vamos a ilusionar a toda Moaña”, concluyó.

Javier Carro recogió el guante para asegurar que la candidatura tendrá “un liderazgo colectivo” y señalar que en marzo esperan tener toda la lista preparada para pelear por la Alcaldía. “La apuesta por mí fue muy decidida desde Moaña y desde el partido y las negociaciones llevaron pocas horas. Mi decisión fue rápida. Ahora tenemos que hacer un equipo ganador porque el PP es un partido líder y no tiene mentalidad de equipo de segunda”.

El candidato asegura que “palpa ilusión” en la villa “y se nota cuando paseo con mi mujer y me paran cada pocos metros”. Como receta para poder aspirar a gobernar Moaña propone “trabajo, trabajo y trabajo. Después de 45 años en la batea el trabajo no me echa para atrás”. Promete que la candidatura contará con “varias personas independientes, que solo quieren trabajar por Moaña”.

“El PP logró 3.000 votos en Moaña en sus peores momentos y en las autonómicas obtuvo el respaldo del 37% de los vecinos. Hay muchos moañeses dispuestos a coger la papeleta del PP y eso nos hace decir que vamos a por todas”, concluyó el responsable provincial.