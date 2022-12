Cangas pide al TSXG que rechace el recurso del Puerto por el Salgueirón al estar fuera de plazo

El Concello de Cangas contestó a la demanda interpuesta por la Autoridad Portuaria de Vigo en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra la negativa del Concello a pagar los gastos de mantenimiento del paseo de O Salgueirón. Considera la administración denunciada que el alto tribunal gallego no debía de admitir a trámite el recurso contencioso administrativo. La defensa del Concello señala que no es admisible el recurso contencioso administrativo respecto de los actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma. Señala también que “no es posible hablar de acto firme y consentido que pueda tener efectos en el presente procedimiento pues los actos administrativos que constan en el expediente realizados por el pleno del Concello de Cangas en fecha de 31 de enero de 2020 y de 31 de julio de 2020 han sido dictados en el seno de procedimientos distintos.

La Autoridad Portuaria de Vigo manifiesta en su contencioso contra el Concello que el 24 de septiembre de 2020, reiterado posteriormente el 5 de mayo de 2021 y el 10 de junio de 2021, se presentaron escritos de acuerdo al artículo 44.1 de la ley 29/1998 de jurisdicción contencioso administrativa, efectuando requerimiento previo para que proceda a realizar las obras necesarias para la entrega en perfecto estado de la conservación de los espacios recogidos en el ámbito de actuación del convenio “Mantenimiento y Conservación del paseo marítimo de O Salgueirón en el Concello de Cangas”, suscrito en fecha de 30 de marzo de 2015, así como se hallaban en el momento de su entrega o proceda al abono de la cantidad resultante de un presupuesto que alcanza los 37.894,73 euros. Este presupuesto era el doble del presentado en 2020, sin que la Autoridad Portuaria realizara las explicaciones suficientes, ni tampoco dijera a qué se debió el cambio de empresa que iba a realizar los trabajos con un presupuesto mucho más barato. El Concello de Cangas se opuso a pagar el mantenimiento de O Salgueirón porque la Autoridad Portuaria no cumplió con su compromiso, adoptado incluso en consejo de administración de la entidad, cuando estaba al frente de la misma Ignacio López Chaves. Los asesores jurídicos del Concello recuerdan que en los litigios entre administraciones públicas “no cabrá interponer recurso en vía administrativa”. También señalan que se superó el plazo de dos meses para interponer recursos contencioso contra la administración municipal. “Elo non obstante, o actuar da Autoridade Portuaria de Vigo foi o de obviar tales prazos preclusivos, procedendo a efectuar reiteración en data de 5 de maio de 2021, como se pode comprobar co análisis do documento número 16 do expediente administrativo e en data de 10 de xuño de 2021, como consta no documento número 21 y 22 do expediente administrativo”. También se asegura e la contestación a la demanda que los compromisos adquiridos por el Concello de mantenimiento de O Salgueirón fueron consecuencia de una contraprestación de la prometida desafectación de tales terrenos por parte de la Autoridad Portuaria de Vigo, para posterior cesión al Concello de Cangas. "Es una extorsión y una actitud colonialista del Puerto de Vigo" El concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Mariano Abalo, calificó ayer la decisión de la Autoridad Portuaria de extorsión al ayuntamiento. Además añadió que este ente portuario tiene una actitud colonialista, que hace suyos terrenos que hace tiempo que están desvinculados de la actividad portuaria del Puerto de Vigo y que se antojan necesarios para Cangas para su desarrollo. Abalo defiende la actitud del Concello de Cangas de no pagar el mantenimiento y recuerda que fue la Autoridad Portuaria de Vigo la primera que incumplió lo prometido, ya que el convenio firmado por el Concello con la citada entidad estaba vinculado a que se cedieran al Concello los terrenos que ocupan el paseo. El sucesor de López Chaves al frente de la Autoridad Portuaria, López Veiga, no quiso saber nada de ese acuerdo y dejó claro en una reunión con el fallecido alcalde Xosé Manuel Pazos y a la que asistió también el hoy primer teniente de alcalde de Cangas, Mariano Abalo, que no tenía ninguna intención de desprenderse del patrimonio que estaba a nombre del Puerto de Vigo. A partir de ese momento, el Concello de Cangas se desentendió del mantenimiento del paseo de OSalgueirón, que había tenido éxito. En su momento, la Autoridad Portuaria de Vigo intentó renovar el citado convenio y propuso incluso un borrador para la renovación del mismo, donde recogían medidas como asumir los gastos de mantenimiento a cabo de dos condiciones inasumibles para el Concello, como son no pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y que fuera el Concello quien pusiera punto antes el estado de conservación del paseo. Todo eso olvidándose, como señalan los abogados del Concello, olvidándose de la promesa de la Autoridad Portuaria de Vigo y del propio Ministerio de Fomento, cuando gobernaba el PP, de ceder esos más de 30.000 metros cuadrados de terrenos de dominio público a Cangas.