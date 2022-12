Moaña completará con una manifestación un año entero de protestas por las urgencias

La noticia de que desde hoy habrá solo dos médicos de tarde en Moaña, al sumarse una segunda vacante, afectando a un total de 2.800 pacientes, sentó como un jarro de agua fría en la concentración convocada ayer por la Mesa da Sanidade ante la Casa do Mar. Son ya 52 semanas consecutivas y el próximo domingo, cuando se cumpla un año de protestas exigiendo cubrir todas las vacantes de tarde y devolver las urgencias a Moaña, se organizará una manifestación por la mañana con salida desde la rotonda del Portal do Almacén. Recorrerá la céntrica calle Ramón Cabanillas para finalizar de nuevo en la Casa do Mar.

La alcaldesa, Leticia Santos, volvió a tomar la palabra en la de ayer, que fue la tercera protesta en una semana, pues incluso el jueves unos 200 vecinos se desplazaron en transporte de ría ante la sede de la Xunta en Vigo. La regidora puso el acento en el hecho de que las plazas que convoca la Xunta para reforzar la atención primaria de tarde quedan vacantes en un buen número. “No es normal que una plaza fija, con el único requisito de permanecer 2 años en el primer destino, quede vacante. Algo se está haciendo mal desde el Sergas y algo no nos cuentan de las condiciones que ofrecen a los profesionales”. Esta es la explicación que da la alcaldesa al hecho de que las plazas de Moaña resulten poco atractivas a los médicos. El gobierno local bipartito y la Plataforma en Defensa da Sanidade, lamentaron que “después de un año de protestas no se dio respuesta a ninguna de las demandas. Desde el lunes –por hoy– volvemos a tener a 2.800 vecinos sin médico de referencia, como hace un año. Las urgencias de Moaña siguen centralizadas en Cangas. Mantendremos las protestas porque no estamos pidiendo un privilegio, sino un derecho”, concluyó Santos. Más de 40 minutos de espera por la ambulancia La concentración de ayer rescató la reivindicación de un refuerzo de las ambulancias con base en O Morrazo. La propia regidora aludió al accidente ocurrido esta semana en el que una motorista de una empresa de reparto resultó herida de gravedad en la rotonda del Portal do Almacén. “Llegó un médico en taxi, pero las dos ambulancias estaban en un servicio en Vigo y tardaron 43 minutos en llegar a atender a la motorista herida”, lamentó criticando una espera “tan alta”.