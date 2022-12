El Concello requerirá garantías sobre la estructura que sostiene la chimenea Massó

El Concello de Bueu requerirá a la empresa Promociones Inmobiliarias O Cuarteirón Massó garantías sobre la estructura y andamiaje que sostiene la chimenea de la antigua conservera. Este requerimiento se realiza después de que los técnicos municipales realizasen una inspección visual de la construcción, en la que en principio no se apreciaron nuevas fisuras o daños que puedan generar un peligro inminente. Desde el gobierno local sostienen, tal como se afirmó en el último pleno, que la propiedad de la chimenea corresponde a Promociones Inmobiliarias O Cuarteirón Massó (que a su vez está participada por Frigoríficos del Morrazo) porque la chimenea no se llegó a recepcionar. Las fuentes consultadas explican que la empresa solicitó a través del Rexistro Xeral del Concello de Bueu la documentación a la que alude el ejecutivo local, sin que de momento conste respuesta.

Lo que preocupa a los técnicos municipales es la estructura metálica que sirve como “encamisado” a la chimenea. La función inicial de este andamiaje era sostener la construcción durante su traslado y luego retirarlo. Una retirada que no se realizó nunca debido a la inclinación que presenta la chimenea. Por ello solicitarán un informe que acredite cuál es su estado y si es necesario realizar algún tipo de trabajo de mantenimiento. “Hay que tener en cuenta que se encuentra cerca del mar y que el óxido va haciendo mella. Los perfiles metálicos son sólidos, pero es necesario revisar las uniones y la tornillería para comprobar si garantizan la estabilidad”, explican desde el departamento de Urbanismo.

Al mismo tiempo, el requerimiento también solicitará que se acometan obras de mantenimiento sobre la chimenea. En especial aluden a la presencia de vegetación que crece a lo largo de toda la estructura. “No es lo más problemático, pero las raíces pueden causar problemas en las juntas de mortero”, añaden. En todo caso, esas tareas de limpieza y mantenimiento deben contar con una autorización previa de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural ya que se trata de un bien protegido.

El gobierno local de Bueu aseguró durante el último pleno, en el debate de una moción del PP, que la chimenea seguía perteneciendo a la empresa Promociones Inmobiliarias O Cuarteirón Massó. Una afirmación que se basa en los informes de los técnicos municipales, que se negaban a recepcionar la Praza Massó porque la situación de la chimenea no era la que se preveía en el proyecto original. En la documentación que obra en el ayuntamiento hay un escrito de alegaciones de la propia empresa, fechado en marzo de 2011, en el que se afirma que no se trata de una obra municipal “sino de propiedad privada que no se transmite al Concello”.