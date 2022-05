El gobierno declara desierto el concurso para la adjudicación del Plan Especial de A Rúa

La mesa de contratación declaró desierta la adjudicación de Plan Especial de A Rúa. No se presentó ninguna empresa para elaborar este documento que es urgente y necesario para modificar las características del suelo que marcan las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico y, de esta manera, el Concello de Cangas poder conseguir terrenos para ceder al Sergas para que construya un Centro Integral de Saúde (CIS).

El concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Mariano Abalo, considera que el hecho de que ninguna empresa se hubiese presentado al concurso puede deberse a la escasa difusión que se hizo de la contratación o también a la cuantía económica: 25.000 euros. Abalo afirma que los técnicos fueron los que indicaron que el importe de 25.000 euros era suficiente, aunque esta parte se va a volver a estudiar. Pero la solución final es el procedimiento negociado. Invitar a varias empresas para que realicen sus ofertas. El primer teniente de alcalde afirma que será algo inmediato. La mesa de contratación se reunió el viernes. La escasa difusión del contrato se había comentado por varios partidos políticos. Agachado en el perfil del contratante era difícil llegar a él y durante mucho tiempo pasó totalmente desapercibido. De hecho, la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, cuando era preguntada sobre el citado concurso, respondía con evasivas. Para, sorpresa de casi todos, los partidos políticos, la regidora local anunció, hace hoy una semana, en la reunión con los portavoces para examinar la influencia del proyecto de Amgecabe en el Plan Especial, que la mesa de contratación se reunía el día 29. Era una fecha que todos desconocían. En cuanto la cantidad por la que se sacaba el concurso, cuando se anunció que se escogía el Plan Especial en vez de una modificación puntual para cambiar el uso del suelo, desde el gobierno local se habló de cantidades mucho más elevadas que la de 25.000 euros.

Este nuevo traspiés no hace más que retrasar un procedimiento imprescindible para la cesión de los terrenos y que, desde luego, no calmará ni a la Consellería de Sanidade ni a la oposición municipal, que había renovado esperanzas con este Plan Especial, que ahora se tuerce. Mariano Abalo, no obstante, considera que el hecho de que se declarara desierto el contrato no va a retrasar mucho el trabajo en sí.

El Plan Especial de A Rúa salió a concurso por un importe de 25.000 euros, sin IVA. En las condiciones se establecía que debería ser redactado por personas o equipos multidisciplinares y se hacía mención a que el precio no podría ser el único factor determinante de la adjudicación. Los criterios de evaluación establecían que por el menor precio propuesto se otorgarían 40 puntos, por la reducción del plazo de ejecución hasta 5 puntos (el plazo de ejecución máxima se establecía en 5 semanas y solo podría reducirse a los plazos que dependan exclusivamente de responsabilidad del contratista, quedando excluida la posibilidad de reducir aquellos plazos que dependan de la administración). También se establecían 6 puntos por jornadas de exposición a la ciudadanía por parte del equipo redactor del documento aprobado inicialmente, en la fase de exposición pública, y para la aprobación definitiva del Plan Especial, organizadas en sesiones de una duración mínima de 90 minutos.

Por otra parte, Abalo manifestó que el proyecto de Amgecabe está pendiente de los informes técnicos, pero que es optimista de cara al resultado final.

El PXOM de Cangas, pendiente de la guerra abierta entre Monsa y el Concello

Las novedades que hay respecto al Plan Xeral de Ordenación Municipal de Cangas (PXOM) no son buenas. Se mantiene la tensión entre la empresa redactora, Monsa, y el gobierno local y los asesores jurídicos entraron en acción. El Concello considera que la contestación a alegaciones al Inventario de Bienes Municipales las tiene que hacer la propia empresa, mientras que ésta entiende que debe ser el Concello. Hay que tener en cuenta que el Inventario de Bienes Municipales fue una mejora presentada por la empresa cuando realizó su oferta. Así que ahora mismo nada se mueve y hasta entre bambalinas municipales se pronunció la palabra rescisión del contrato. De todas formas, Mariano Abalo considera que no se puede ocultar que el urbanismo que se practicaba ante a su llegada iba por un sitio y el gobierno actual por otro bastante diferente. Discrepancias notorias que hace que no se avance, que todo se haya quedado en el borrador del Plan Xeral, que para muchos es la fase de aprobación inicial. Las dudas son muchas y sería conveniente que los asesores jurídicos realizase su informe para desatascar el Plan Xeral que ya lleva casi siete años elaborándose, sin que llegara pleno para su aprobación inicial. Claro que el gobierno local ahora mismo esta en absoluta mayoría para sacar adelante cualquier plan xeral. Las condiciones políticas no son las adecuadas, gobernando con tres concejales y una edil díscola en una corporación de 21 concejales. No lo consiguió el PP teniendo mayoría absoluta cuando gobernaba en compañía de Nardo Faro Lagoa.