Augas de Galicia certifica la calidad “aceptable” de la depuradora de Bueu

La calidad global de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Bueu es aceptable y cumple con las directrices europeas. Así lo constata el informe remitido por Augas de Galicia al Concello la semana pasada, y en el que también se incluye un serie de recomendaciones para mejorar el servicio, la más destacada de las cuales sería la puesta en marcha del equipo de desinfección ultravioleta.

La única incidencia reseñable que recoge la inspección de Augas de Galicia es que en una de las tres muestras tomadas a lo largo de 2021 se superaba el valor máximo de los niveles de nitrógeno, si bien la media anual se mantenía dentro de los límites establecidos y esa es la cifra que se califica. Eso sí, el ente autonómico establece varias recomendaciones. Una de ellas es la mencionada activación del denominado sistema terciario de depuración, el ultravioleta, algo que el informe considera “especialmente importante ya que el vertido se produce a una zona GAL y cerca de zonas de baño”.

El alcalde buenense, Félix Juncal, ha mostrado su satisfacción y tranquilidad por “el funcionamiento correcto del servicio y porque se demuestra que no es obligatorio tener activado el sistema UV”. Eso sí, el regidor subraya que “siempre es posible mejorar” y por eso dará traslado de este escrito a la empresa concesionaria, Aqualia, para que aplique todas las mejoras sugeridas por Augas de Galicia.

La idea del gobierno local es la de poder resolver en las próximas semanas una cuestión enquistada en el tiempo, ya que desde la empresa se argumentaba que esto no formaba parte de sus atribuciones y que, en caso de poner en marcha el sistema terciario de depuración tendría que ser financiado con cargo a las tarifas. “En aquel momento no se existía este tratamiento y no se tuvo en cuenta a la hora de valorar el coste del servicio”, señala el regidor.

La situación podría variar tras la reunión que mantuvieron el pasado mes de diciembre en Santiago la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, y el alcalde buenense, y en la que la titular del departamento autonómico comprometió fondos de la Unión Europea para financiar el proyecto de renovación de la calle Pazos Fontenla –con un coste de unos 1,2 millones de euros–, que incluye la sustitución de la red de saneamiento y abastecimiento. Eso sí, a cambio instó al Concello a activar el sistema de rayos ultravioleta, algo en lo que el gobierno local de Bueu se mostró receptivo.

“Le expuse que un 60 por ciento de la factura es para la gestión del servicio, para mantener toda la infraestructura, y un 40 se remite a la Xunta, por lo que Augas de Galicia también tenía que concretar actuaciones de mejora”, afirma Juncal, que se muestra confiado en que este mismo año se puedan poner en marcha las obras. “Es una actuación prioritaria para seguir avanzando en el trabajo de los últimos 15 años, en los que hemos ampliado la red y racionalizado la carga de agua que recibían los colectores”, sentencia.

El gobierno local asegura que siempre mantiene una actitud de alerta y verificación del funcionamiento de las redes de saneamiento y abastecimiento. Por otra parte, el Concello recibió estos días la confirmación de que Augas de Galicia realizará labores de mantenimiento en el canal fluvial del Rego da Pena. Juncal se mostró contento de que se hayan tenido en cuenta las “continuas peticiones” de los últimos años en este sentido y confía en que los trabajos se extiendan al resto de canales de competencia autonómica.