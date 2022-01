Fecimo y Mancomunidade se comprometen a “unir fuerzas” para ser más eficaces

La Mancomunidade do Morrazo brindó ayer un recibimiento especial a la directiva de la Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo (Fecimo) con motivo del Premio Nacional de Comercio Interior concedido el año pasado por la Secretaría de Estado de Comercio. Un acto que sirvió para que las dos partes renovasen sus votos de colaboración en favor del pequeño comercio y de la propia comarca de O Morrazo. “Tenemos que unir fuerzas porque unidos vamos a ser mucho más eficaces”, defendió en su intervención la presidenta de Fecimo, Ana Ave.

El acto se desarrolló en Bueu, que en estos momentos ostenta la presidencia de turno de la Mancomunidade do Morrazo, y contó con la presencia de representantes de los tres ayuntamientos: el alcalde Félix Juncal y la edil Silvia Carballo por parte de Bueu; la alcaldesa de Cangas Victoria Portas; y la teniente de alcaldesa Marta Freire y el concejal Odilo Barreiro en representación de Moaña. La intención era brindar un agradecimiento a Fecimo por su trabajo por el comercio local, que también redunda en el resto de la sociedad a través de diversos proyectos con los ayuntamientos. Juncal destacó que sin la colaboración de la federación los ayuntamientos no hubiesen sido capaces de articular las campañas de los bonos comercio para intentar paliar las pérdidas por culpa de la incidencia del coronavirus. Ana Ave, acompañada de la presidenta de Acica, María del Carmen Fervenza, agradeció “de todo corazón” el gesto de la Mancomunidade do Morrazo, simbolizado con la entrega de una cerámica de Sargadelos que representaba la figura de Rosalía de Castro. Un agradecimiento que hizo extensivo a todas las empresas asociadas a Fecimo, que en estos momentos rondan las 600 entre Cangas, Moaña, Bueu y Marín. “Tenemos que trabajar juntos para que el pequeño comercio y de cercanía salga adelante”, defendió.

Nuevas tecnologías

Esa unidad de acción es precisamente una de la claves en el Premio Nacional de Comercio. “Junto a esa unidad se valoró la digitalización y la implantación de herramientas para ayudar a las empresas de la comarca”, explicaba el gerente de Fecimo, Rodrigo Pastoriza. Con esos instrumentos tecnológicos lo que se intenta desde la federación es ayudar a los comercios “a promocionarse, darse a conocer y a interactuar y reforzar la relación con sus clientes”.

Los galardones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio valoran programas y proyectos con un desarrollo a cinco años, por lo que ahora Fecimo no podría volver a optar a este premio antes de 2026.