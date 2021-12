Cangas entregará “en días” 227.000 euros en ayudas a 124 negocios afectados por el COVID

El Concello de Cangas repartirá “en los próximos días” los 227.000 euros que tiene reservados para ayudar a los sectores económicos afectados por la pandemia de COVID-19, y los beneficiarios serán 124 negocios de hostelería, ocio nocturno, agencias de viajes, gimnasios y enseñanza no reglada, entre otros. La comisión de valoración ha elevado a definitiva la propuesta provisional realizada el pasado día 3, al transcurrir el plazo legal de alegaciones sin que se presentara ninguna. Otras nueve entidades que habían realizado peticiones durante la convocatoria han quedado excluidas por incumplir alguna de las bases, como no acreditar suficientemente los requisitos, desarrollar una actividad que no está incluida en las bases o por renunciar a la ayuda antes de que se resolviera. El importe medio por beneficiario es de 1.825 euros, y llega a 2.175 para algunos establecimientos de ocio nocturno.

El sector lleva casi todo el año esperando por el dinero que gestiona el consistorio, no a través del convenio que ofreció la Xunta sino con fondos del Plan Concellos que libra la Diputación: 150.000 euros de la Línea 1 y 77.000 euros de una ampliación adicional del presupuesto, tal como se concretó en marzo en la Mesa de Comercio Local, que fijó también los criterios para elaborar el censo de establecimientos a través de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CENAE). En este tiempo, desde la oposición municipal –con mayor beligerancia, el PP– han pedido más celeridad para librar las ayudas, y el BNG preguntó por el asunto en el Pleno ordinario celebrado el jueves, víspera de Nochebuena. La alcaldesa, Victoria Portas, respondió que el dinero se transferirá a los afectados a corto plazo, “en cuestión de días”, a la espera de cerrar los últimos flecos por los técnicos municipales. “Las resoluciones de Intervención ya están hechas”, aseguró la regidora. La práctica totalidad de los negocios que figuran en la lista de beneficiarios recibirán 1.825,85 euros, aunque hay seis de ocio nocturno que ingresarán 2.175,85 euros y casos puntuales de 1.741,26;1.636,13 y 928,60 euros, de acuerdo con el reparto establecido en las bases de la convocatoria y los cálculos realizados por el departamento de Desenvolvemento Local, encargado de evaluar las solicitudes y documentación. Si las previsiones se cumplen, el Concello de Cangas despedirá el año repartiendo los 227.000 euros entre los 134 beneficiarios. Bueu aprueba sus bases para repartir 152.400 euros en enero La Concellería de Promoción Económica de Bueu está a punto de publicar una convocatoria similar a la de Cangas. El gobierno local aprobó las bases hace unos días y ahora tienen que ser ratificadas por la Diputación de Pontevedra ya que se financiará con cargo a la línea 2 del Plan Concellos. El montante global asciende a 152.400 euros y las ayudas están dirigidas a sectores como el comercio, hostelería, ocio nocturno, ocio infantil, agencias de viajes, gimnasios, servicios personales, asistencia y servicios sociales o comercio ambulante, entre otros. Habrá dos modelos de reparto: una línea para aquellos negocios que tuvieron que cerrar durante el confinamiento (con 800 euros para los empresarios con un establecimiento y 1.000 euros si tienen dos o más) y otra para los que registrasen una bajada de facturación (600 euros si tiene un establecimiento y 800 euros si tienen dos o más). El plazo para optar a las ayudas empezará a contabilizar desde la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y la concesión de las ayudas se realizará en base al estricto orden de llegada al Rexistro Xeral del Concello, hasta agotar el crédito disponible. A mayores, el Concello habilitó un programa de bonos-comercio dotado con 50.000 euros de fondos municipales y al que se adhirieron casi medio centenar de negocios.