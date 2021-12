El PP avala las demandas del comercio local e invita a Fecimo a trabajar “codo con codo”

El PP de Cangas avala las demandas del comercio local, trabaja desde el Concello para responder a sus necesidades y ha presentado varias mociones que lo demuestran, como la exigencia del turno de noche de la Policía, de la limpieza viaria y mantenimiento de aceras, de exonerar de tasas a la hostelería en tiempos difíciles, de mejorar la promoción turística o de reorganizar los aparcamientos en el entorno de la plaza de abastos, todas ellas demandadas por asociados de Fecimo. Con ese mismo propósito reclama poner en marcha las ayudas y los bonos comercio como incentivo para la compra y lamenta, a través de la edil Dolores Hermelo, que desde la directiva de Fecimo elijan para defenderse la vía del ataque personal y al partido. “Desde nuestro grupo seguiremos trabajando por una Cangas mejor, con un comercio local potente”, e invita a los responsables de Fecimo a “trabajar codo con codo, como siempre hicimos”.

Hermelo deja claro que asisten a todas las reuniones a las que son convocados o invitados, tanto de colectivos como institucionales, y recuerda que la polémica sobre los bonos y las ayudas surgió tras una nota de prensa en la que el gerente de Fecimo, Rodrigo Pastoriza, “avala que no se repartan este año” y critica a PP y PSOE por pedirlo, haciéndose eco de la demanda del sector. La edil popular lleva “desde marzo” preguntando por este asunto y reprocha a Pastoriza que diga que se acuerde de ello “en noviembre”, cuando ya no hay margen de maniobra. También ha participado “en todas las reuniones” a las que fue citada, incluso alguna “mesa de comercio” que no fue convocada formalmente, aunque no ha estado presente en las reuniones con los “diferentes gobiernos municipales” porque el PP está en la oposición. “No es lo mismo estar en la Corporación Municipal que en el Gobierno”, aclara.

Con respecto a las críticas de la cúpula de Fecimo al papel del PP en la defensa del comercio local, Dolores Hermelo reitera que su grupo “nunca estuvo en contra de los bonos del comercio ni de no cobrar las tasas a las terrazas, sino todo lo contrario: siempre apoyamos de forma contundente ambos puntos”, así como otras medidas que puedan redundar en su beneficio. No cree que la esencia del debate sea conocer con precisión la historia de los bonos o las fórmulas de gestión de Fecimo, sino que lo importante es aclarar por qué su directiva no pidió que se llevase a cabo la campaña “tal y como estaba previsto”. A título personal, lamenta el “ataque” del gerente de ese colectivo de comerciantes, Rodrigo Pastoriza, que da a entender que ella no acude a las reuniones que no son retribuidas y en cambio sí va a los Plenos, que sí lo son. “Quiero que sepa que el dinero que gano en los Plenos también acaba en el comercio local. Ojalá algunos que deberían dar más ejemplo pudiesen decir lo mismo”, remacha.