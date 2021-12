Cangas reparte 227.000 euros a 124 negocios afectados por la pandemia de COVID-19, si no hay alegaciones

Al menos 124 negocios de hostelería, ocio nocturno, agencias de viajes, gimnasios y enseñanza no reglada, entre otros, son beneficiarios de las ayudas a sectores económicos afectados por la pandemia de COVID-19 convocadas por el Concello de Cangas, con una dotación de 227.000 euros financiados con fondos del Plan Concellos. La comisión de valoración ha estimado 124 solicitudes de las 133 presentadas en plazo, desestimando nueve por incumplir alguna de las bases, principalmente por no acreditar suficientemente los requisitos, desarrollar una actividad que no está incluida en la convocatoria o por renunciar a la ayuda antes de que se resolviera. También se presentaron otras cinco solicitudes fuera de plazo, por lo que fueron excluidas de forma automática. El Concello abrirá un plazo de diez días hábiles –del 7 al 21 de diciembre, ambos incluidos– para que los solicitantes que lo deseen puedan presentar alegaciones, antes de confirmar la lista definitiva y repartir el dinero entre los beneficiarios.