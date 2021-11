Asocim reclama mejores condiciones laborales para el personal de los CIM para garantizar la calidad del servicio

Esta semana se conmemora el 25-N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Los Centros de Información ás Mulleres (CIM) están en primera línea en esa lucha contra la lacra de la violencia machista y su asesoramiento y apoyo es crucial para muchas mujeres víctimas de esta situación. Por ello sus responsables llaman la atención sobre la situación laboral, en muchos casos precaria, que están sufriendo las trabajadoras de los CIM de Galicia. Denuncian que se incumple el decreto que regula su funcionamiento y reclama a la Xunta de Galicia y a las entidades locales “responsabilidad y compromiso” a la hora de gestionar los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Estas demandas las plantean a través de la Asociación de Profesionais dos Centros de Información á Muller (Asocim), cuya presidenta es la directora del CIM de Bueu, Montserrat González. “Llevamos años reclamando una mejora en las condiciones de trabajo del personal como garantía de calidad”, explica. Expone que en algunos CIM los contratos de las profesionales que están a tiempo parcial no llegan siquiera a las 10 horas semanales exigidas y no se cumple con la obligatoriedad de sustituir a las técnicas que se encuentran de baja laboral, lo que a su vez perjudica la atención “necesaria y urgente” de las usuarias que acuden a este servicio. “Los cuadros de personal tal como están apenas consiguen sobrevivir. No se puede atender a la gente menoscabando la salud de las técnicas”, subraya Montserrat González.

En este sentido desde Asocim defienden que es fundamental garantizar los derechos laborales del personal de los CIM, para lo que es “prioritaria” la estabilidad laboral. Más aún en un momento en el que muchos concellos impulsan la aprobación de sus Relaciones de Puesto de Trabajo (RPT). Desde la asociación autonómica reivindican que se unifiquen los criterios en la clasificación de las trabajadoras del área de Igualdade de los ayuntamientos. “Solo un 27% de los CIM se reflejan correctamente en las RPT, donde debe aparecer como un servicio independiente. En el 73% restante se encuadra en otras áreas, quitándole toda la visibilidad al CIM”, argumenta la presidenta de Asocim.

Entre las mejoras laborales que reclaman, desde Asocim pide la provisión como estable al personal esencial de los servicios de igualdad a nivel local, autonómico y estatal y no solo como “tasa de reposución”, sino como servicios nuevos.

El Ministerio de Igualdad destina una partida de 525 millones de euros para la puesta en marcha de leyes, planes y políticas para fomentar la igualdad y combatir la violencia de género. Las comunidades autónomas y los concellos gestionan dos tercios de ese dinero, que llega través de transferencias del ministerio. Asocim hace una llamada a la “responsabilidad y al compromiso” en la gestión de esos fondos, especialmente en los que proceden del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y las del Plan Corresponsables. “Esas transferencias deben considerarse como programas plurianuales, con unos objetivos e indicadores de ejecución claros que permitan medir y evaluar el resultado de las acciones que se llevan a cabo, atendiendo a su eficacia, eficiencia, economía y calidad”, defiende Montserrat González.

Los concellos de la comarca de O Morrazo inician desde ya su programación del 25-N. El jueves en Cangas el alumnado de los centros educativos saldrá a las calles a partir de las 11.30 horas para escenificar su rechazo a la violencia machista bajo el lema “Contra as violencias, apúntate ao bo trato”. A las 20.00 horas saldrá desde la Praza do Concello una manifestación, que culminará con la lectura de un manifiesto colectivo. En el caso de Moaña, a las 12.00 horas se celebrará el acto institucional en el Concello, con un manifiesto y una exposición de paños tejidos por la Asociación de Mulleres de Moaña y Poza da Moura. Por la tarde, a las 18.00 horas en la sede de la Asociación de Mulleres habrá una charla de la trabajadora social Adoración Varas. A las 19.15 horas actuará el Coro Chorima y a continuación saldrá una procesión cívica hasta el olivo de la alameda.

En Bueu mañana se proyecta en el Centro Social do Mar la pellícula “Yo, Tonya” a las 20.00 horas. El jueves a las 12.00 horas está convocada una concentración silenciosa delante del Concello y a las 20.00 horas en el Centro Social do Mar se proyectará el documental “Agullas. Historias de supervivencia persoal”.