El lujo de alquilar en O Morrazo

La espiral de carencia de pisos en alquiler y su consecuente subida de precios es uno de los grandes, por no decir el principal, quebradero de cabeza de muchos jóvenes de O Morrazo. El Índice Inmobiliario de Fotocasa desveló ayer que el alquiler subió un 31% en Galicia en los últimos cinco años. En O Morrazo, las inmobiliarias confirman que la ausencia de pisos en alquiler para todo el año es casi total, mientras la demanda no para de crecer “sobre todo entre jóvenes y gente de mediana edad. Cuando aparece uno con un precio más asequible vuela. Se da el caso de vecinos que tuvieron que vender su piso y ahora buscan para vivir en alquiler y no encuentran nada”, apuntan desde la Inmobiliaria Cangas. Como es lógico, los precios se disparan. “Ahora, en Cangas, tenemos solo cuatro pisos para todo el año, pero con precios por encima de los 400 euros mensuales por unos 70 u 80 metros cuadrados. Es normal porque si no hay oferta los que quedan están muy cotizados”.