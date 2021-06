Bueu prevé recaudar 1,5 millones por el IBI y Catastro sigue revisando 6.800 inmuebles

El Concello de Bueu acaba de poner al cobro el padrón más importante para las arcas municipales: el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Se pasarán al cobro un total de 9.350 recibos y la previsión es alcanzar una recaudación de 1,5 millones euros, según los datos de los servicios municipales. Unos ingresos que podrían aumentar en los próximos meses debido a la revisión de valores iniciada por la Dirección General del Catastro tras la aprobación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) y que afecta a un total de 6.800 inmuebles.

El volumen del censo del IBI ha experimentado pocos cambios en los últimos años. Desde 2017 se incorporaron 256 unidades catastrales (de 9.094 recibos a los actuales 9.350) y el importe pasó de 1.505.540 euros al 1.546.548 euros de esta anualidad. Durante este periodo sí se ha notado un progresivo aumento en la domiciliación de los recibos, que en 2017 era del 57,6% y este año ya roza el 70%. Paralelamente se pone también al cobro el IBI de rústica, compuesto por 164 recibos y una recaudación estimada de 2.074 euros. En ambos casos, el periodo de pago en vía voluntaria abarca hasta el 31 de agosto.

En estas previsiones no se incluye el impacto que tendrá sobre la recaudación el proceso de revisión catastral iniciado en marzo por la Gerencia Territorial del Catastro. Este procedimiento se activó porque con la entrada en vigor en 2018 del PXOM se produce un cambio en numerosas parcelas y propiedades, que pasan a tener consideración urbana o cuentan con mayores derechos edificatorios, lo que repercute al alza en su valor. Esta actualización implicará un significativo aumento de la cuantía del padrón del IBI, pero no solo eso. Este proceso permitirá cobrar los atrasos acumulados durante un plazo máximo de cuatro años y desde el Catastro comunicaron al Concello de Bueu que en las próximas semanas se efectuarán los primeros requerimientos.

No obstante, el procedimiento no está resultando sencillo. Los afectados tienen derecho a presentar alegaciones, que deben ser estudiadas y acontinuación ser resueltas en un sentido o en otro. Además, la Gerencia Territorial del Catastro se está encontrando con problemas para notificar esta revisión a muchos de los afectados. Esta misma semana se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un edicto en el que figuran hasta 115 propiedades afectadas y con cuyos dueños la administración no pudo contactar.

Las personas que aparecen en esta relación disponen de un plazo de 15 días naturales para hacer valer sus derechos ante Catastro y pasado ese periodo se entenderá que la notificación surtió efecto a todos efectos legales. Los interesados pueden solicitar cita a través de Sede Electrónica del Catastro o de su línea directa telefónica, en los números 91 387 45 50 o bien 902 37 36 35. A continuación podrán dirigirse a las dos oficinas que hay en la provincia: en la Rúa Andrés Murais de Pontevedra o en la Rúa Lalín de Vigo.

Acto reglado

La puesta en marcha de este procedimiento es un acto reglado incoado directamente por la Gerencia Territorial del Catastro, aunque desde el Concello de Bueu apuntan desde los servicios municipales también se ofrece información a los afectados sobre los pasos a seguir y a dónde dirigirse.

Puesta en marcha de una nueva Oficina Virtual Tributaria

La empresa encargada de la gestión tributaria y fiscal de Bueu acaba de poner en marcha una nueva Oficina Virtual Tributaria 3.0, con el objetivo de facilitar y agilizar la realización de los trámites tributarios y “promover la eficiencia y eficacia de la gestión de los recursos públicos”, según explican desde los servicios municipales.

Los vecinos podrán acceder a esta nueva sede a través de la dirección https://bueu.tributoslocales.es o bien a través de la propia página web del Concello de Bueu (concellodebueu.gal), que tiene un enlace para el pago de tributos. El acceso es compatible tanto desde el ordenador como desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier momento y desde cualquier lugar. La nueva Oficina Virtual Tributaria permite efectuar pagos, consultas y otros procedimientos. Con el certificado electrónico es posible acceder a notificaciones o gestionar la domiciliación de recibos. Los técnicos apuntan que el diseño de la nueva web muestra un “evidente cambio de imagen y estructura” para facilitar su uso, accesibilidad y la navegación. Incluye un sistema “responsive”, que implica la “visualización real y completa en dispositivos móviles”.

El contrato para la gestión tributaria y fiscal del Concello de Bueu volvió a licitarse recientemente y está previsto que en el pleno ordinario del mes de julio se apruebe definitivamente la adjudicación del contrato. La ganadora del concurso fue la empresa GTT, que es la actual prestataria del servicio, y el nuevo contrato tendrá una vigencia de dos años, prorrogables otros dos.