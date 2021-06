Usuarios del pantalán de séptima lista de Bueu se unen contra su “privatización” y se reúnen con Portos de Galicia

Portos de Galicia aún no ha se pronunciado sobre la solicitud de la Asociación de la Séptima Lista Robaleira para hacerse con la concesión del pantalán número cuatro del puerto de Bueu y asumir su explotación, pero todo indica que lo hará en breve y de manera favorable. Así lo entienden los usuarios de esta instalación que se han quedado sin amarre y que acaban de reunirse con la presidenta del ente público, Susana Lenguas. Los afectados han decidido constituir un colectivo, Jubilados del Mar de Bueu, para oponerse a lo que entienden que supone una “privatización” y reclaman que se les garantice un espacio para poder amarrar sus embarcaciones.

Ayer mismo se concentraron de nuevo en el entorno de las instalaciones portuarias de Bueu, donde colocaron una pancarta con el lema “Privatizar non é a solución. Os xubilados temos dereito a amarrar os nosos barcos”. “Somos más de 30 propietarios, la mayoría jubilados del mundo del mar, y que nos quedamos sin plaza con el proyecto que promueve Robaleira”, aseguran desde la directiva de esta nueva asociación. Muchos son también socios de la propia Robaleira y afirman que, en contra de lo manifestado en su momento, “no nos avisaron a todos para poder optar a los nuevos amarres”, explicaban ayer a pie de muelle.

Quejas sobre el proceso

Estos usuarios entienden que el proceso incoado para tramitar la concesión sobre el pantalán cuatro no ha seguido el orden adecuado. “Primero vendieron las plazas y luego solicitaron la titularidad de las instalaciones, cuando en realidad debería ser al revés”, defienden desde Jubilados del Mar de Bueu. En su opinión creen que hubo un error de cálculo porque “nadie se esperaba que hubiese protestas”.

En la reciente entrevista con Susana Lenguas la responsable de Portos de Galicia les transmitió que la solicitud presentada por Robaleira tiene todos los visos para ser aprobada, aunque con algunos matices. “Se quería ampliar hacia afuera, pero la cofradía se opuso porque eso significaba achicar el espacio de maniobra en la dársena”, explican.

La nueva asociación reclama que de una manera u otra se busque una solución para esta treintena de propietarios que podrían quedarse en breve sin lugar donde amarrar. “Si autorizan este proyecto no sabemos que pretenden que hagamos con nuestros barcos, ¿qué los tiremos por el mar abajo?”, se preguntan.

“Hacer negocio”

La directiva de la nueva asociación insiste en que el pantalán que es objeto de la solicitud de concesión por parte de Robaleira fue creado precisamente “para los jubilados de Bueu del mundo del mar”, una finalidad que en su opinión no respeta la iniciativa que está a trámite. “Entre las personas que consiguieron amarre hay gente que no tiene barco y que lo que va a hacer es alquilar esas plazas para hacer negocio”, algo que en su opinión no debería estar permitido.

Una situación que es radicalmente diferente a la del pantalán promovido en su día en paralelo a la escollera del puerto bueués. “Aquella era una instalación completamente nueva y es normal que antes se vendiesen las plazas para asegurar el coste de la obra”, reconocen.