DIRECTO | Última hora de la guerra entre Israel y Hamás

Jordania: el Gobierno israelí quiere seguir guerra en Gaza y no un acuerdo por los rehenes

El ministro de Exteriores jordano, Ayman Safadi, aseguró este domingo desde Múnich (Alemania) que el actual Gobierno israelí no quiere un acuerdo para liberar rehenes y busca continuar con la guerra en la Franja de Gaza.

"Quien quiere un acuerdo no se va (de las negociaciones) e Israel se fue (...) Personalmente creo que el Gobierno israelí actual no quiere un acuerdo de rehenes, no quiere terminar con la guerra, sino continuar", señaló en una sesión de la Conferencia de Seguridad que termina hoy en la ciudad alemana.