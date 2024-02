Maduro no espera a la oposición e inicia de facto la campaña electoral en Venezuela

La Asamblea Nacional (AN) y varias organizaciones políticas y sociales que orbitan alrededor del Gobierno venezolano decidieron formar una comisión que discutirá las actividades relacionadas con las elecciones presidenciales de este año. Nicolás Maduro se adelantó a las formalidades. Aunque todavía se desconoce la fecha de la contienda y sus participantes, el presidente ha comenzado en los hechos su campaña. El presidente anunció a su vez la construcción de cinco millones de viviendas, la creación de misiones de ayuda social que atiendan el problema de la desigualdad e impulsen el desarrollo de la juventud y una serie de medidas que permitan la recuperación económica. Además, garantizó que, esta vez, la lucha contra la burocracia estatal será exitosa. El augurio de bonanza se complementó nuevamente con el ejercicio de la mano dura y ya no tendida hacia el oponente. La peculiaridad de este lanzamiento, señalan sus adversarios, está relacionada con una nueva ola represiva que se despliega en diversos frentes, inclusive la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), cuyos integrantes acaban de ser expulsados. "En todos los frentes de batallas los derrotaremos a sus sanciones, a sus amenazas, a su maldad y a su perversidad, por dónde vengan. Tengan la seguridad absoluta, imperialistas, no tienen vida con Venezuela", dijo Maduro.

Desde que comenzó el año, 32 personas han sido detenidas por las fuerzas de seguridad e inteligencia, entre ellos militares, civiles e incluso una activista de los derechos humanos. El fiscal general Tarek William Saab los ha relacionado con supuestas cuatro conjuras contra Maduro que , dijo, fueron desbaratadas por los servicios de inteligencia y las Fuerzas Armadas.

La expulsión de los representantes de la oficina Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos por "ataques exacerbados" completó una semana de tensiones políticas. "Buscan crear una especie de tutela a nuestros poderes públicos (…) Esto en ningún Estado es tolerable", dijo al respecto el ministerio de Exteriores. La Oacnudh se había instalado años atrás tras una visita a Caracas de su entonces comisionada, la chilena Michele Bachelet, con el propósito de revisar una serie de denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agentes de seguridad durante la crisis de 2017. Las relaciones se rompieron horas atrás después de que fuera arrestada la abogada Rocío San Miguel. La Oacnudh expresó su preocupación por el hecho y reclamó que se respeten "las garantías del debido proceso". Exteriores le reprochó que solo se interesara en proteger "a personas que han intentado subvertir el orden constitucional y crear violencia en Venezuela". A su vez, Saab calificó de "mitómanas" a las oenegé spor asegurar que San Miguel había sido secuestrada como solían hacerlo las dictaduras sudamericanas hace casi medio siglo. "Tergiversan el tema de la desaparición, hubo una orden de captura basada en una investigación penal".