Eloy García: “Garantizo que, si no hay compromiso de ampliación, no hay edición 26 de Conxemar en Vigo”

Vigo despidió ayer la semana grande del pescado y el congelado con el cierre de la edición número 24 de Conxemar. Pese a la situación complicada que atraviesa buena parte del sector, el resultado fue más que positivo, con récord de expositores y de visitantes. El presidente de la asociación, Eloy García, cree “se ha trabajado mucho” por mejorar el evento, pero también se muestra tajante sobre la ampliación del Ifevi, que considera “urgente”, y el futuro de la feria en Vigo.

–Preveía superar la barrera de los 30.000 visitantes. Finalmente, no se logró. ¿Decepcionado?

–Me pasé. Lo cierto es que ayer [por el miércoles] estábamos entre un 3 y 5 por ciento por encima. Eso en un momento en el que la economía europea está en un “coma inducido”. Para bajar la inflación se para el consumo, con menos renta disponible y se sube los tipos de interés. Esto a muchas empresas las está apretando.

–Lo estamos viendo con algunas de las compañías más conocidas.

–Y no es un problema económico, es financiero. Si dejas de vender acumulas stocks y financiarlos es carísimo y ya no tienes capacidad de crédito. Y si bajas el precio para vender, bajas todo el almacén, que es cuando el problema financiero se convierte en económico. Como decía, dentro de este “coma inducido”, yo sabía que teníamos récord de expositores, pero tenía el temor en los visitantes. Y estamos por encima de los del año pasado.

–Un buen resultado, ¿se fue entonces alarmista con la llegada de la Seafood a Barcelona?

–Son dos ferias en el mismo país, lo que es complicado. Pero fíjate, quizá nos hace más daño la Fruit Attraction. La demanda que tenemos excede del pescado, ya que ahora todos tienen sus elaborados y demás, y ahí ya entran los que venden aceite, harinas, frutas y por supuesto el packaging, cartonaje… No los dejamos entrar, no podemos, y estarían felices de estar aquí, porque están sus clientes.

–Lo que sí parece que funcionó fue el plan de tráfico, ¿satisfechos?

–Las mismas carreteras, las mismas autopistas, rotondas… Todo está en el mismo sitio y después de 23 años ni un atasco. En la última milla, en cualquier evento, siempre hay retenciones, pero desde luego de lo que hubo a lo que ha sucedido hay un cambio abismal. Hemos conseguido poner de acuerdo al propio Ifevi, la Dirección General de Tráfico, los concellos de Vigo y de Mos, policías… Eso demuestra que se puede y la diferencia entre los años anteriores y este es la gestión. Lo hemos trabajado mucho, también en la feria, y eso se nota.

–¿Qué feed-back han recibido de los expositores este año?

–Más positivismo. A mí lo que me ha llegado son muchas ventas, tendencias alcistas en algunos precios que habían caído mucho… Bien, muy buen ambiente. Nuestro equipo, que ha medido el grado de satisfacción, cuenta ya con reservas por un tubo para la edición del año que viene. De hecho, desde China nos dijeron que vinieron con 8 empresas, pero que querían venir con veintitantas. Tenemos que decir que nos duele en el alma, pero que no caben. Italia vino con 500 metros cuadrados, pero quería 1.000, y en vez de 25 empresas querían 50. E Italia es país preferente para nosotros en el mundo del pescado.

–¿Es muy larga la lista de espera?

–Llenaríamos otro pabellón, unos 6.000 metros cuadrados. ¿Por qué todo el mundo hace otro piso sobre el stand? Es carísimo, con todos los anclajes y demás, que hemos pedido al Ifevi que no nos lo hagan retirar. Es decir, sabemos que hay interés. La queja de este año está en los hoteles.

–¿Qué se puede o qué proponen hacer?

–Hace falta un compromiso por parte de la Administración para que acabe con eso. Primero se apeló a la responsabilidad y no con mucho éxito, porque ellos apelan a la ley de oferta y demanda, pero si hay un monopolio de oferta en la oferta de habitación, si suben los precios los clientes no tienen alternativa. Es un abuso. Los taxistas tienen lo mismo, los parkings las mismas tarifas, los restaurantes la misma carta… Todos vivimos igual, salvo unos señores que son fundamentales, que sin ellos tampoco hay feria, pero cuidadín… La otra solución es a nivel normativo, ver el precio medio durante todo el año y poner un precio máximo. Algo hay que hacer para evitar esta especulación con algo que no ayuda a la feria. Sin embargo, lo más importante es lograr mantener la ubicación de la feria, para eso hace falta arreglar el Ifevi y la ampliación, urgente.

–Rueda comprometió su ayuda.

–Hemos recibido el compromiso, y no tengo por qué dudar de la palabra del presidente, pero me temo que haya algún tipo de guerra política, que no debería. La Xunta dice que sea el alcalde el que lo ponga en el PXOM, que no prevé ninguna ampliación del Ifevi, tampoco de cambios en accesos. Está complicado, porque a estas alturas… Y luego hay un problema añadido, que es el tema de las expropiaciones. El sistema que se prevé para el PXOM es largo y es más proteccionista con los propietarios que con el interés general. Sin embargo, la Ley Vigo, para esquivar la falta de planeamiento, invierte de alguna forma esto. A Conxemar obviamente nos interesa más esta segunda opción, lo que adelantaría las expropiaciones, pero ahí ya está el lío político. Como estemos con esas el verdadero perjudicado es Vigo.

–La edición 25 se hará en Vigo. ¿Puede confirmar si también la número 26?

–Si no se avanza, la edición de las bodas de plata será la definitiva en Vigo. Se puede garantizar que, si no hay compromiso fehaciente de ampliación, no hay edición 26. Nosotros tenemos que estar así tres años, sin crecer, y estamos dispuestos a asumirlo. Ahora, también se pueden buscar nuevas fórmulas.

–¿Cómo qué?

–Que el Ifevi se dé en concesión. Que haya un concesionario. Pedí una reunión del patronato en septiembre y no se han reunido. Conxemar es el mejor cliente, si nos vamos no solo sobra la ampliación, también la mitad de lo que hay.

–¿Cree que se entendería una salida de Vigo después de todas las ampliaciones del Ifevi?

–¿Se entiende lo contrario? Sin capacidad hotelera, sin AVE, con un aeropuerto en el que un señor de Copenhague tarda casi dos días en llegar aquí, con unas instalaciones insuficientes, en una esquina de Europa… si sumas todos estos factores en contra y ves otras ciudades dan envidia. Le dije al alcalde que, cuando tengamos el estudio económico vas con eso bajo del brazo a otra ciudad y te dan un abrazo y dinero por ir. Estamos peleando con patriotismo, es amor a Vigo y somos gallegos los que dirigimos esto. Si mañana en mi sitio hay un catalán o lo que sea, esto se va.

–¿Ha habido contactos con otras ciudades como Oporto o Madrid, como decía hace un año?

–No puedo responder a eso. Y si hubiera, sería discreto al respecto.