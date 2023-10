La Compañía Española de Crédito a la Exportación (Cesce) es un actor indispensable para la industria pesquera gallega, tanto por su ADN netamente exportador como por la dependencia de la importación de materia prima. La entidad –el Estado es su primer accionista– ha consolidado un 70% de cuota de mercado en el sector. Rafael Estévez Gándara es su director Territorial Noroeste.

–¿Cuál es la situación de mercado? A efectos de demanda, solvencia.

–El sector está intentando adaptarse a los nuevos patrones de consumo, condicionado por la actual situación económica. La subida de tipos de interés para las familias lo hace más complicado, para la cesta de la compra en general, y el pescado en particular. Teníamos esta tendencia en progresión estos últimos años de comer saludable, pero el encarecimiento se nota. No vamos a decir que el pescado es caro, que nunca fue barato, pero sí es cierto que hay familias que no pueden asumirlo. En definitiva, el sector está intentando agarrarse, como todos, a esta nueva realidad.

–El coste financiero...

–La financiación se ha más que duplicado, y esto afecta a las dos partes: al que vende y al que compra. La industria del pescado está intentando, en la medida de lo posible, adaptarse a la nueva realidad económica, pero esto necesita su tiempo. Estamos hablando de una actividad muy profesionalizada, ha avanzado mucho en este sentido, y ha hecho un esfuerzo importante en inversiones en los últimos años para adaptarse a las nuevas normativas y, sobre todo, al gusto del consumidor. Y estas inversiones también están afectando, o entre comillas, comprometiendo, en el corto plazo, que vaya todo más fluido.

–¿Y el mercado?

–El mercado ha caído en torno a un 20%, que es una caída muy notable. Y debemos tener en cuenta todo lo que rodea el coste de la industria, porque los barcos no paran de pescar, hay que almacenarlo en cámaras frigoríficas… y el volumen de lo que está almacenado está ejerciendo también mucha presión sobre los precios, que el sector intenta por todos los medios dilatar, aunque la competencia no lo facilita. Así que los márgenes están cayendo. En definitiva, los costes de producción o de elaboración medran de forma significativa, el consumo cae y la situación es compleja. Yo creo que lo que le hace falta en estos momentos al sector es tiempo para adaptarse a la nueva realidad, esta caída del consumo está vinculada directamente con la economía, no por cambios en las pautas de consumo o los gustos. El cliente va a seguir buscando comer más sano, por eso el sector del pescado estaba en una línea ascendente.

–¿Y cuál es el papel que ejerce Cesce?

–Nosotros damos certidumbre a las empresas, generalmente lo que hacemos es proteger el balance, todo lo que sean cuentas a cobrar o cuentas a crédito. Estamos en el eslabón básico de toda empresa. Como decía aquel eslogan: lo importante es cobrar, no vender. Eso no ha cambiado, al fin y al cabo. En momentos como los actuales de máxima incertidumbre, en el que las empresas van justitas a nivel de solvencia, el riesgo de impago aumenta. De hecho, la morosidad en nuestro sector está creciendo significativamente. Somos una herramienta fundamental para el día a día de las empresas. Si vendo con menos margen, vendo menos y estoy en un escenario económico de más riesgo de impago, nosotros somos todavía más imprescindibles.

–¿Ha habido un movimiento de marcha atrás por parte de las entidades financieras, digamos, tradicionales? ¿Hay retracción?

–Tenemos miedo a que la banca no sepa entender esto y se precipite, y que pueda tomar medidas restrictivas en materia de financiación. La financiación tiene que ser ordenada, tienes que buscar una combinación entre la solvencia necesaria para operar a corto y estructurar bien la deuda a largo. Este sector invierte mucho, está constantemente innovando, invirtiendo: plantas productivas, nuevos caladeros, renovar barcos, cumpliendo las exigencias europeas…

–La industria ha hecho fuertes inversiones para adaptarse a nuevos patrones de consumo, por dar valor añadido. ¿Habrá tentación de volver al granel para buscar más ventas o deshacerse de stock?

– Es difícil volver atrás en ese sentido, sería un retroceso, porque los gustos no han cambiado. Volver a vender a granel… el mercado es muy maduro... me parecería impensable. Quizás para el mundo profesional, como el hostelero. El comprador no ha cambiado, la configuración de los hogares es completamente distinta a la de antes: una merluza de dos kilos quién la compra... Las compañías se han adaptado a ofrecer cantidades adecuadas para la nueva realidad social.