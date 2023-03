Lo hace aprovechando que esta misma mañana se celebraba en Ribeira una concentración de cofradías de pescadores en defensa del sector del percebe y, en consecuencia, instando a la Xunta a extremar el control de los bateeiros y a mantener los límites que puso hace un año a la recogida de la mejilla.

Como no podía ser de otro modo, teniendo en cuenta que los productores son quienes sustentan esta marca de calidad y diferenciación, la DOP incide en la necesidad de que se garantice el acceso a la cría o semilla que el sector necesita para encordar sus bateas.

17 de marzo de 2023: la postura de Mexillón de Galicia

Nuestro cultivo se ha realizado siempre de la forma más natural posible con un animal propio de nuestras rías que está perfectamente adaptado a este privilegiado entorno. Un cultivo que es ejemplo de circularidad, atributo que se pone de manifiesto año tras año cuando de las bateas fluyen las semillas de mejillón que posteriormente los bateeiros recogen en las rocas para retornarlas a esas mismas bateas para su adecuado crecimiento y engorde. Ese círculo de la vida no ha parado de girar año tras año generando riqueza y empleo en nuestra comunidad.

Asistimos sorprendidos a la toma de decisiones que impiden a los bateeiros acceder a los bancos del litoral en los que siempre se les permitió extraer la mejilla con la que abastecer las cuerdas de sus mejilloneras y contemplamos con angustia como nos adentramos en una suerte de tormenta perfecta que se incrementa por momentos y, lo que es peor, sin visos de una remisión cercana.

De ahí que desde la DOP Mexillón de Galicia volvamos a manifestar nuestra preocupación por este escenario al que nos han abocado, al tiempo que reiteramos nuestro apoyo alto y claro a las reivindicaciones del sector productor. U

n respaldo público e inequívoco que hemos mantenido desde que afloró este problema y que no hemos tenido reparos en manifestarlo públicamente.

Las incertidumbres que en estos momentos rodean a nuestro sector resulta imperativo resolverlas de manera pronta y justa. No podemos seguir así durante más tiempo porque el daño que están causando no hará más que acentuarse. ¿Alguien atisba un horizonte esperanzador si no se pueden surtir las bateas de mejilla? ¿Qué cosecha podemos esperar en 2024? ¿Qué respuestas ofrecemos a una industria carente de la materia prima que necesita? ¿Y al resto de la cadena de valor que genera nuestro sector? ¿Se han evaluado con rigor los riesgos que conlleva una decisión que amenaza el mantenimiento de miles de puestos de trabajo? Son preguntas que más de uno debería hacerse todos los días.

Tenemos sobre la mesa un problema que, si no somos capaces de solucionar definitivamente entre todos, nos llevará a una deriva preocupante y nada deseable.

Hay un dicho popular que hoy se hace más necesario que nunca: “La unión hace la fuerza”. La fortaleza de un colectivo se fundamenta, entre otros valores, en la unión y cohesión de sus integrantes. Y aquí todo el mundo debe tener claro que nuestras bateas necesitan semilla. Sin más.

Nuestro sector, tanto los productores, como las empresas que basan parte de su negocio en el Mejillón de Galicia, sólo está pidiendo poder seguir produciendo mejillón con la seguridad de que tendrá disponibilidad del producto. Y para ello debe garantizarse el acceso a la semilla, puesto que es el principio y el fin de nuestro circulo vital.

No hay soluciones fáciles, pero la unión y cohesión del sector debe generar la fortaleza necesaria para conseguir una solución digna para la semilla.