Los tres aviones de Pesca llevan parados más de tres años por problemas presupuestarios

El pasado 25 de octubre, la Agencia Tributaria (AEAT) firmó un convenio con la Secretaría General de Pesca “para el mantenimiento y explotación conjunta de medios aéreos y de medios aeronavales con el objetivo de colaborar en la protección de los recursos pesqueros y para prevenir desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, el contrabando, narcotráfico y el fraude fiscal”. El acuerdo, que pasó desapercibido, suponía unir fuerzas y aprovechar sinergias para cumplir con los objetivos de cada departamento. Fruto de ello, el pasado viernes se publicó una licitación para poner a punto los medios aéreos de los que recoge el convenio. En concreto, los de Pesca, tres aviones que no vuelan desde hace más de tres años y que no cumplen con sus tareas de inspección pesquera por “problemas de diversa índole, principalmente presupuestaria”.

La licitación, con un presupuesto base de 11,7 millones de euros, busca una empresa que preste el “servicio de puesta en vuelo y operación técnica” de los aviones C212-400, aeronaves que emplea el departamento que depende del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y cuyo uso ahora será compartido con la Agencia Tributaria. Tal y como se recoge en la memoria justificativa, la AEAT disponía de unos aviones que fueron operados por el Ejército del Aire hasta el 2 de octubre de 2020, y que posteriormente fueron vendidos a través de una subasta “a causa de su antigüedad y obsolescencia”. Resulta, que los aviones de los que dispone Pesca son una versión actualizada de aquellos del fabricante español Casa (ahora del gigante Airbus). En concreto, la secretaría general tiene adscrita una flota de tres aviones CASA C212-400, fabricados en 2003 y “mucho más modernos y con un equipamiento más completo” que los que tenía la AEAT. Salvamento encargará más patrulleras y prevé contratar a 125 personas hasta 2024 Sin embargo, la memoria también señala que “problemas de diversa índole, principalmente presupuestaria, impiden a la Secretaría General de Pesca operar por sí sola sus aviones desde el mes de mayo de 2018”. De hecho, uno de ellos, el Doñana, se encuentra inservible y los otros dos, el Sancti Petri y el Roche, realizaron sus últimos vuelos en 2017 y 2019, respectivamente. El pliego señala que el primer avión “podrá servir principalmente para la provisión de repuestos”, a no ser que en el futuro se realice una fuerte inversión para que vuelva a volar. Para los otros dos, que reposan en el aeropuerto de Salamanca, el licitador tendrá seis meses para su traslado y puesta a punto. Pesca y la AEAT quieren que su nueva base logística esté en Andalucía, bien sea en el aeropuerto de Jerez, Málaga o Almería. El plazo de ejecución será entre el 1 de febrero de 2023 hasta el 31 de octubre de 2025. Con la adjudicación, el contrato “permitirá dar uso a unos recursos de la Administración actualmente inactivos, cuya adquisición requirió una inversión muy importante, y que proporcionarán unas capacidades de vigilancia marítima de las que actualmente no se dispone”.