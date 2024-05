Villares critica que el Gobierno no dé “ni un solo euro” a los mariscadores gallegos

El conselleiro do mar, Alfonso Villares, criticó ayer que el Gobierno central no aporte “ni un solo euro” al marisqueo gallego ante la situación de caída de producción que padece, al tiempo que se quejó de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no haya respondido a la petición de la Xunta de la declaración de zona catastrófica de las rías gallegas por la mortandad del marisco.

En el pleno del Parlamento gallego, la diputada del BNG Rosana Pérez alertó de datos “absolutamente devastadores” del marisqueo en Galicia en el último año y acusó a la Xunta de que “sigue sin hacer nada ante este destrozo”, con “miles de personas paradas”. A modo de ejemplo, se refirió a un desplome el año pasado de un 82% del berberecho y del 76% de la almeja babosa.

Al respecto, Villares se quejó de “no tener ningún tipo de respuesta por parte del Gobierno central” sobre la petición de la Xunta de zona catastrófica, con lo que se buscaba “cubrir” los daños y a las ayudas empresas y trabajadores. También le dijo al Bloque que “podían echar una mano” en convencer al Ejecutivo central en los apoyos, ya que “no hay un solo euro”. “Nos gritan a nosotros, pero no le gritan a quien nos puede ayudar”, añadió.

El conselleiro do Mar puso en valor la puesta en marcha de un plan de 123 millones a corto y medio plazo, entre lo que se incluyen tres líneas de ayudas de emergencia por 15 millones: la primera en la que se han abonado dos millones de los cuatro presupuestados, otra que se acaba de sacar de parada temporal con cargo al Fempa y una tercera que se publicará “en breve” de 350.000 euros para las cofradías.

Por su parte, Rosana Pérez advirtió que desde el año 2009 las mariscadoras a pie han bajado desde las 4.281 hasta 3.500, lo que supone 781 mariscadoras menos (-18%) actualmente. En cambio, expuso que en lo que va de 2024 se ha incautado tanta almeja ilegal procedente de Portugal como en 2023. Por ello, Pérez cuestionó si “solo llueve y baja la salinidad en Galicia”.