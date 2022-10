“Conxemar y la Seafood son compatibles; no debemos acomplejarnos”

Tres días de feria, un congreso y todas las preparaciones previas, que no fueron pocas. Eloy García, presidente de Conxemar, admite estar “muy cansado” tras el trajín de estos días, que convirtieron a Vigo en la capital mundial de la pesca. La XXIII edición es la primera bajo su mando y asegura estar “orgulloso” del evento. No es para menos, tras recibir más de 26.000 visitantes.

–¿Está más cansado o contento?

–Muy contento. Ha sido un éxito absoluto, tanto el congreso como la feria. No ha fallado nada. Bueno, nada más que aquello que no está en nuestras manos, que falla año tras año y que, esperemos, tenga una solución el año que viene.

–¿Habla de los accesos?

–De los accesos, de los problemas de aparcamiento, de la falta de conexiones del aeropuerto, que es una pena que casi todo el mundo venga a través de Oporto... Son cosas que no está en nuestra mano resolver de forma directa, pero vamos a empezar ya a trabajar con todas las administraciones. No tiene sentido, porque es un problema que se ha dado en la XXIII edición, en la XXII, XXI, XX… Y no me resigno a pensar que en la XIV vaya a ser igual.

–Caballero ya se comprometió a presentar un plan para solucionarlo.

–Sí. Lo dijeron todas las autoridades, porque también los sufrieron en sus carnes. El presidente de la Xunta [Alfonso Rueda] estuvo en el atasco y Juan Carlos Escotet [presidente de Abanca] llegó tarde a la inauguración por lo mismo. Afecta a todos por igual, porque no hay forma de saltárselo. El lunes empezaremos a trabajar en el próximo año para ir haciendo mejoras.

–La petición fue recogida por las autoridades. No tanto la petición de una nueva ampliación del Ifevi...

–Tenemos la experiencia cercana de que pasan años desde que se empieza a hablar de la ampliación hasta que se puede disfrutar del pabellón. Nos han quedado 15 empresas fuera este año y si queremos competir en la liga en la que estamos compitiendo no podemos dejarlas fuera. Si no podemos crecer en un mundo competitivo, te quedas atrás y estás condenado a desaparecer. Tenemos que programar y hacerlo con cierto tiempo, con un plan completo, que contemple accesos, aparcamientos, modernización de los pabellones existentes…

–Venimos de dos ampliaciones relativamente cercanas en el tiempo. ¿Por qué en su momento no se hizo un plan a más largo plazo?

–También pienso lo mismo. Lo normal es llegar a acuerdos de largo plazo. No se puede estar poniendo en duda la localización de Conxemar continuamente, porque además Vigo es el centro de todo un ecosistema pesquero. No se puede llevar a otro sitio como no se puede deslocalizar toda esta industria. El recinto ferial que tenemos es el Ifevi y habrá que tenerlo en condiciones. No hay otro evento de esta magnitud en el Ifevi y eso nos perjudica, porque parece que se hacen las cosas para Conxemar. Realmente, cualquier ampliación es para la ciudad, para el área, para Galicia. Lo que también abre la puerta a otras ferias que han crecido espectacularmente, como Navalia o Mindtech.

–Este año han implementado algunas novedades. ¿Van a ir a más en próximas ediciones?

–Hay actualizaciones y es normal. La verdad es que los cambios han sido bien valorados, también hubo mejoras internas en la organización y se han visto los resultados. El equipo de la feria ha funcionado perfectamente y por parte del Ifevi hemos colaborado muy bien. Estoy muy satisfecho y respecto al congreso con la FAO también. Nosotros devolvemos a la ciudad con creces el dinero que se invierte en infraestructuras para la ciudad. Nosotros no estamos ahí gratis en la medida en que pagamos, y pagamos bien, el estar en el recinto ferial.

–La actualidad, en especial el veto de Europa a la pesca de fondo, dejó en segundo plano la competencia de la Seafood Expo Global. ¿La ven con más naturalidad?

–La feria de Barcelona, organizada por Diversified, antes se hacía en Bruselas. Esa es la única diferencia. Tuvimos 26.048 visitantes y la cifra de visitantes oficial de la Seafood es casi idéntica. No tenemos nada de qué acomplejarnos, tenemos que estar muy orgullosos. Podemos plantar cara a cualquier evento mundial. Es más, en Barcelona tienen más metros cuadrados y en la comparación de visitante por metro cuadrado expositivo arrasamos.

–¿Cree que ambas ferias son compatibles?

–Son absolutamente compatibles. Desde luego este año lo han sido y lo serán en el futuro. Tampoco tenemos que mirar a nadie, porque nosotros tenemos que fijarnos en nuestra feria, que está consolidada, con un ecosistema que siempre está ahí y que va a seguir suministrando ese músculo que tiene. No tenemos que estar pendientes de la Seafood. Hagan donde lo hagan, Conxemar siempre tendrá su hueco.