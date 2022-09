Cuando hasta los libros emigraban

Si ya durante las primeras décadas del pasado siglo XX, la ciudad de Buenos Aires se había erigido en un centro importantísimo de producción artística e intelectual gallega, tras la derrota en la Guerra Civil, la represión y el exilio, la capital argentina, explica Xan Leira, “acolleu a responsabilidade de falar en defensa da nosa lingua e da nosa cultura, cando aquí as edicións en galego estaban totalmente paralizadas. Coa xente exiliada trala guerra e a emigración económica e social protagonizada fundamentalmente pola xente máis nova, Bos Aires énchese de xente cargada de experiencias, vontade e ilusión, e o traballo editorial renóvase, tanto no eixo das asociacións como, así tamén, no panorama cultural arxentino. Todos os intentos, individuais ou colectivos, tiveron o obxectivo de difundir a nosa cultura e lingua baixo un fondo político emocional dominado polo ideario galeguista sementado por Castelao”.

Relacionadas Vigo honra ao poeta e defensor de Galicia no exilio