Os vinte galegos errantes do exilio

Desde a nostalxia do branco e negro, ollan ao horizonte aqueles galegos que tiveron que exiliarse en América. A súa mirada cruza o Atlántico ata os lugares onde naceron e dos que tiveron que escapar: Rianxo, Córgomo, A Coruña... No seu especial online das Letras Galegas a Florencio Delgado Gurriarán, Historias de ida e volta, o Consello da Cultura Galega adica unha entrega á literatura galega da posguerra en América. Vinte libros forxados a lume no exilio tras fuxir da represión fascista, ou xa na emigración antes da Guerra Civil.

1.Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. No Teatro Mayo de Bos Aires estrea Os vellos non deben de namorarse en 1941. Acabaría dirixindo a obra e ata pintou as caretas a man.

2. Manoel D.Varela Buxán. Humor anticaciquil recopilado en A xustiza do mariñeiro e Se o sei... non volvo. Voltou a Galicia en 1950.

3. Ramón Rey Baltar. Axudou ao Frente Popular con A gaita a falare (1939), ilustrado por Castelao.

4. Emilio Pita. Amosa atráxica Guerra Civil en Jacobusland (1942).

5. Florencio Delgado Gurriarán. Cancioneiro da loita galega (1943) para os mortos da Guerra Civil.

6. Luís Seoane. A epopea da emigración e o exilio en Fardel de eisilado (1952).

7. Lorenzo Varela. Combate no bando republicano: Lonxe (1954).

8. Ernesto Guerra da Cal. Poemario Lúa de Alén Mar (1939-1958).

9. Antón Zapata García. Publícase A roseira da soidade en 1954, un ano despois de morrer.

10. Celso Emilio Ferreiro. Viaxe ao país dos ananos (1968): a emigración como “país en marcha”.

11. Lois Tobío, Plácido Castro e Delgado Gurriarán. Poesía (1949).

12. Alejandro Finisterre. Compostela. Revista de Galicia.

13. Eduardo Blanco-Amor. En Bos Aires lanza A Esmorga (1959): a gran novela social da posguerra.

14. Rafael Dieste. Historias e invenciones de Félix Muriel (1943).

15. Silvia Mistral. Éxodo (1940), dos primeiros diarios do exilio.

16. Xosé Neira Vilas. Memorias dun neno labrego (1961). “Eu son Balbino...”

17. Antón Alonso Ríos. Da saudade, Amore, corte e misticismo (1956).

18. Mariví Villaverde. Ou Victoria de Valenzuelac on Tres tiempos y la esperanza (1962).

19. Ramón de Valenzuela. Casado con Mariví Villaverde e autor de Non agardei por ninguén (1957): primeira novela galega da Guerra Civil.

20. Silvio Santiago. Vilardevós (1961). Ou o paraíso da infancia.