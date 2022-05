Vigo honra ao poeta e defensor de Galicia no exilio

Vigo homenaxeu a Florencio Delgado Gurriarán no mesmo edificio no que Fernández del Riego e Gómez Román, segundo a tese do cronista oficial da cidade, promoveron a creación do Día das Letras Galegas, “a festa da lingua común”, que este ano levou ao poeta de Córgomo, tal e como destacou Ceferino de Blas, “ao máximo rango do Olimpo literario” da nosa comunidade.

Antes da lectura do bando na Casa Galega da Cultura, De Blas manifestou estar “profundamente apenado” e quixo enviar unhas palabras de ánimo ao escritor Domingo Villar, ingresado dende o luns por un infarto cerebra, e a toda a súa familia.

O alcalde sumouse a este recordo para enviar “unha fortísima aperta no nome de toda a cidade” ao autor e aos seus achegados. “Na última conversación que tiven con el, faloume de ‘Vinte mil leguas de viaxe submarina’ e deume unha brillante idea para a cidade. Os nosos máis fortes desexos de que supere este momento tan dramático”, expresou Caballero.

De Blas deu lectura a unha versión reducida do seu bando, no que recordou como o exilio en México do poeta valdeorrés, que foi militante e membro da executiva do Partido Galeguista, “non foi obstáculo” para manter o seu “compromiso coa terra nativa, a lingua, a súa cultura e patrimonio”.

“Ao contrario, tivo sempre presente a Galicia e tratou de contribuir co seu traballo para mellorar a vida cultural e intelectual das súas xentes”, destacou.

Delgado Gurriarán foi “un poeta inmerso nas coordenadas da vangarda enxebre” cunha creación de “variados estilos” que combinou coa súa actividade como articulista, crítico, tradutor e editor.

“Sempre mantivo o compromiso coa súa terra nativa, a súa lingua, a cultura e o patrimonio”

Ceferino de Blas está seguro de que no ano 1963 recibiu “con entusiasmo” as noticias chegadas a México dende Vigo, “unha cidade cosmopolita, converxencia de culturas e lugar de acollida de escritores, artistas e intelectuais”, sobre a proposta de Fernández del Riego para conmemorar o centenario de “Cantares Gallegos” coa celebración do Día das Letras. Seis décadas despois, “a coroa de loureiro” correspondeulle a Delgado Gurriarán.

No seu discurso, Abel Caballero tamén gabou a “traxectoria excepcional e non suficientemente coñecida” do homenaxeado, no que confluían o valor dunha poesía ligadada á terra, a súa querencia por Galicia e o seu compromiso político.

“Durante toda a sua vida, foi un galego ilustre cunha poesía magnífica, unha querencia inestimable e un compromiso activo. Estes son os valores que hoxe nos congregan aquí, no Día das Letras Galegas, fraguado desde esta casa por don Paco Fernández del Riego e Manuel Gómez Román. Delgado Gurriarán lanzou a Galicia polo mundo e iso é o que hoxe nos trae aquí”, enfatizou.

Caballero tamén aproveitou a súa intervención para “defender a memoria” de Gómez Román. “Non imos deixar que un actor tan importante na vida cultural, na historia e na traxectoria arquitectónica desta cidade sexa desvirtuado por ninguén”, advertiu en resposta á polémica xerada pola colocación dunha escultura relixiosa na ermida de A Guía.

“Cómpre defender a ilustres personaxes da cultura como Gómez Román, ao que algúns queren tildar de fascista. Compartía con Delgado Gurriarán a súa presenza no Partido Galeguista, pero estamos en tempos nos que se pode desvirtuar”, lamentou.

O acto na Casa Galega da Cultura finalizou coa lectura de varios fragmentos da obra do poeta valdeorrés.

A súa figura e a lingua galega tamén foron louvadas onte na Alameda de Bouzas. A Asociación Cultural Vila de Bouzas e e o Concello celebraron o Día das Letras coa confección dun maio e a actuación de baile e música de Corisco.

Pola súa parte, o Museo Liste acolleu unha programación especial durante toda a mañá e os máis pequenos participaron nunha actividade denominada Lingua de trapo sobre as palabras e que incluía un obradoiro sobre a vida e obra de Delgado Gurriarán.

Ademais, houbo visitas guiadas para coñecer o museo e fíxose entrega dos premios do IX Concurso Fotográfico e o X Concurso de Relatos para nenos e nenas de Primaria e Secundaria.