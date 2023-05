Los hoteles desfasan sus tarifas en Conxemar: hasta 1.100 euros de diferencia por dos noches

“No aguantamos más, se sigue abusando y es insostenible”. La organización de Conxemar ha dicho basta ante los desorbitados precios que están exigiendo los hoteles de la provincia en una semana en la que se espera 23.000 visitantes en el Ifevi. Algunos establecimientos han llegado a multiplicar por diez sus tarifas habituales entre el 3 y el 5 de octubre y alcanzando los 1.200 euros por una cama doble en esas dos noches.

A cinco meses de que la 24ª edición abra sus puertas, la gran mayoría de las 1.400 habitaciones de la ciudad han colgado el cartel de completo en una semana que debería ser de temporada baja. El portal Booking.com cifra en un 73% el número de alojamientos que ya no están disponibles, creciendo hasta el 79% en los hoteles de 3 estrellas o más. Numerosas empresas y agentes participantes han informado ya a la organización que en estas condiciones no acudirán a la feria, que pese a todo volverá a tener todos sus stands completos. Los largos tiempos de viaje –la mayoría deben acudir a través de Oporto ante la ausencia de vuelos internacionales o el AVE– y que los hoteles “se aprovechan” convierten en “un milagro económico” cada edición aunque advierten que “si matamos la gallina no habrá más huevos de oro”.

El récord por cama y noche lo marcan los dos hoteles de la cadena Eurostars. El Mar de Vigo de cuatro estrellas parte de una tarifa base de 1.106 euros –no reembolsables– que incluyen “desayuno bueno”. Una semana después, este precio se reduce a 133 euros para las mismas condiciones. Por su parte, el Exe de tres estrellas ofrece las últimas habitaciones dobles 1.250 euros de precio base frente a los 140 que cuesta la misma habitación entre el martes 10 y el jueves 12, cuando arranca el Puente del Pilar.

Incluso los establecimientos de menores prestaciones han disparado sus precios a la caza de los visitantes. El Hotel Arsus de la calle Lepanto acostumbra a tarifas de entre 40 y 60 euros al contar con dos estrellas. Para estas fechas alcanza los 900, seguido por los 600 en el Pantón o el Ipanema de la misma zona.

Para esas mismas jornadas en las que se esperan visitantes de más de 100 países se puede optar por hospedarse incluso en los barcos amarrados en la zona del Náutico. El Different Charter ofrece dos camas dobles y un sofá cama en 34 metros cuadrados. Con un precio de 350 euros por las dos noches cuenta con aire acondicionado, sala de estar, cocina equipada con nevera y cafetera y baño con ducha.

1-Los hoteles multiplican sus precios por diez El salto en las tarifas para las pocas habitaciones libres es de los 50 o 100 euros por noche a 500, 600 o hasta 1.200 por una doble en temporada baja.

2-Lleno total en toda la provincia Al igual que con las luces de Navidad, el efecto de los 23.000 visitantes se deja notar más allá de las 1.400 habitaciones que hay en Vigo y alcanza la provincia.

3-Desventaja frente a otras ferias Los participantes califican de “locura” la posición adoptada por los hosteleros y recuerdan que ni siquiera en la Sea_Food de Barcelona hay estos precios. Por otra parte, Oporto y Madrid ya han mostrado su interés en “llevársela”.

Otros establecimientos que ya han colgado el cartel de “completo” en el centro de la ciudad son el NH Collection, Occidental, Silken Axis o Compostela. Por debajo de los 100 euros por noche solamente es posible encontrar apartamentos particulares, que se han convertido también en la única opción en Pontevedra ciudad con precios superiores a los 300 euros en varios de ellos. En Baiona las casas en alquiler superan los 150 euros por noche.

El veredicto es unánime entre los empresarios que buscan atraer clientes potenciales: “Estamos locos”. Muchos de ellos comparan estos precios con la Seafood de Barcelona celebrada en abril con unos precios inferiores y resumen: “lo que no podemos hacer es pretender cobrar precios de hoteles del nivel de una gran capital”.

La feria ya avisó hace un año de estos peligros y su futuro

En una entrevista concedida a FARO en julio del año pasado, Eloy García mostraba su malestar debido a las condiciones y precios exigidos: “Esto es matar la gallina de los huevos de oro, estás atacando a la feria de tu ciudad. Esto no se ve con buenos ojos”.

El recién elegido presidente de la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura advertía del interés de Oporto y Madrid de “llevarse” el evento. A pesar que Vigo cuenta con todo el ecosistema naval, pesquero y de investigación a su favor, otras ciudades ofrecerían mejores condiciones –financiación, comunicación, oferta hotelera...– para poder acoger la que es la tercera feria del sector a nivel internacional. Es por ello que García reclama un mejor trato por parte de la ciudad “como cuidamos Citroën, O Marisquiño… no pedimos mucho más”.