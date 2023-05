La organización de Conxemar y los hoteles, dispuestos a “sentarse”

El sector hotelero y la organización de Conxemar se muestran dispuestos a sentarse para hablar sobre los precios de las habitaciones en las fechas de celebración de la feria. Lo confirman César Sánchez-Ballesteros, presidente de la Federación de Empresarios de Turismo y Hostelería de la provincia de Pontevedra, y el presidente de Conxemar, Eloy García, a pesar de que mantienen sus posiciones.

García recuerda que Conxemar “denuncia esta situación desde hace mucho tiempo” y rechaza la postura de los hoteles: “Solo ellos entienden lo que dicen”. Deja claro que la organización del evento está “a disposición de sentarse con quien sea”, pero esperan que la explicación del sector de los alojamientos sea acudir a la ley de la oferta y la demanda. “Los taxis cuestan igual, las tiendas de ropa venden al mismo precio… Si todos hiciéramos lo mismo, haríamos invivible la semana de Conxemar en la ciudad. Entiendo la ley de la oferta y la demanda, pero yo digo que la demanda la generamos nosotros”, añade.

Asegura que otras ferias y eventos de la ciudad comparten “preocupación” y lamenta que haya negocios que, en un ejemplo de “visión cortoplacista”, se aprovechen de la situación para disparar los precios. “No me han llegado más que comentarios animándonos a seguir denunciando prácticas de este tipo. También nos preocupan mucho los accesos al Ifevi y el Plan director. Es responsabilidad de todos que Conxemar funcione, hoteles incluidos”, finaliza.

Sánchez-Ballesteros reitera que Conxemar no ha solicitado ninguna reunión con el sector de manera formal. “Que nos vengan a dar clases de cómo debemos gestionar nuestros hoteles nos molesta. Si los hoteles no llenan con ese precio, pues lo bajarán. Hay precios muy buenos para esa semana que no se encuentran en Madrid y Barcelona”, destaca, a la vez que deja claro que “Vigo no es de las plazas más caras de Galicia”. “Para Conxemar, la mayoría de los hoteles cierran precios con los clientes habituales. No pagan cantidades desorbitadas. Y los precios muy elevados suponen un porcentaje muy pequeño del total”, apunta.

El representante de la patronal hotelera pone en valor que la Federación “siempre se ha mostrado dialogante” con cualquier evento que se celebra en la ciudad e insta a la organización de Conxemar a solicitar un encuentro por el “canal apropiado”. “Nosotros no vamos a tomar decisiones sobre lo que deben hacer los empresarios del sector del pescado congelado con sus precios. Podemos intentar paliar inconvenientes o mejorar la imagen que se da. Hay que entender que no vivimos de Conxemar. Nos benefician mucho, sí, pero son dos días y las plazas hoteleras son las que son. No somos unos aprovechados para nada”, anota.