La provincia de Pontevedra se reivindica como destino turístico de excelencia y sostenibilidad

La Deputación repartió en siete bloques temáticos estos distintivos a los principales agentes sociales y económicos que cumplieron sus estándares de calidad, siendo 24 “debutantes” en la Gala. Por el estrado del Pazo de Los Escudos de Alcabre pasaron las empresas más destacadas en naturaleza, costa, deportes –donde Luis López reivindicó la carrera Vig Bay de este mismo fin de semana como “un espectáculo”–, gastronomía, historia y leyendas, termalismo y fiestas.

Una última categoría distinguió a las del área de Vigo con 21 galardones. En este listado figuran agencias de viajes como Ademar, Alltour, Luamar, Vigo Turístico y Vio Viajes, hoteles como el Camping Islas Cíes, Atlántico, Inffinit o Junquera, restauradores como Belús Take Away, Cantina do Vixiador o La Carpintería y otras entidades como Autocares Iglesias, Ciesjet, Floristería Xazmín Interflora, la Vigo Convention Bureau, el Real Club Náutico de Vigo, Rei Zentolo o Vigo Pesqueiro. Completó el listado Manuel Lage Gómez a título personal.