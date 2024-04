Tres generaciones como el nexo hasta la gran pantalla

El Carnaval ourensano, entre el Xoves de Comadres y el Martes de Entroido, es el telón de fondo de la segunda entrega de la película “Cuñados”, estrenada en 2021. Con “+Cuñados”, Baños Films quiere conseguir algo que no ha alcanzado ningún largometraje en Galicia: que se proyecte en las 36 salas que hay a lo largo de todo el territorio. No es hazaña fácil, pero no están lejos. En la cinta, dirigida por Luis Avilés y producida por Portocabo, repiten los actores Xosé A. Touriñán, Miguel de Lira, Federico Pérez, Eva Fernández, Iolanda Muíños, María Vázquez y Mela Casal. Esta nueva aventura arranca con la aparición de un cadáver justo en el medio del puente internacional de Tui, dos años después de la detención de Alicia. La familia Ribeiro se preparan para disfrutar de las fiestas. Han montado un puesto de pulpo con intenciones ilícitas.