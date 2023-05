La película “+Cuñados” se rueda en Ourense y elige como escenario principal el Entroido

La segunda parte de la película Cuñados empieza su rodaje y repite escenario: la ciudad de Ourense y la zona del Ribeiro son los lugares elegidos para grabar. En esta ocasión el Entroido será el protagonista de la comedia gallega, pues las aventuras de los cuñados sucecen durante esta fiesta tan importante y esperada para la provincia.

Ayer se celebró un acto de presentación al que acudieron Alfonso Blanco, productor ejecutivo de Portocabo, José Manuel Baltar, presidente de la Diputación Provincial de Ourense, Gabriel Alén, Delegado Territorial da Xunta en Ourense, Jacobo Sutil, director de la Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC), Xaime Arias, Director de Proyección Social de CRTVG y Juan Manuel Casares Gándara, Presidente del C.R.D.O. Ribeiro. Estuvieron acompañados por Luis Avilés, director de la película, Ana Míguez y Javier López, directores de producción de +Cuñados, así como por parte del elenco principal: Xosé A. Touriñán, Miguel de Lira, Federico Pérez Rey.

El Delegado Territorial de la Xunta, Javier Alén, fue el encargado de abrir el acto, destacando que desde la Xunta y AGADIC apoyan esta película que además “cuenta con un escenario único como Ourense”. También quiso hacer mención a la “gran” capacidad de producción con la que cuenta el audiovisual gallego “a la hora de hacer grandes comedias familiares en gallego, rodadas íntegramente en Galicia y con equipos y elencos de aquí”.

Continuando con el turno de los cargos públicos, el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, declaró que desde su institución seguirán “apostando por el cine” y agradeció a Portocabo, la productora, elegir a Ourense para el rodaje “ porque esta película es una ventana perfecta para dar a conocer este lugar al mundo. Gracias a todos los que colaboraron para hacer realidad est sueños”. Para despedirse deseó que “como mínimo haya una trilogía para estar gran comedia gallega”.

Por su parte, el director de la película Luis Avilés quiso mostrar lo afortunado que se siente por estar al frente de este proyecto aunque sea un gran desafío personal. “Es un reto porque es la primera comedia que hago. Hacer este estilo no es fácil porque tienen unos tiempo y ritmos específicos. Gracias al equipo técnico y artístico de primerísimo nivel está siendo posible”. También destacó lo confortable que se siente en Ourense: “En una ciudad que me sorprendió por lo viva que es cada día, me siento muy bien aquí y espero que no se la ultima vez que venga a ella a trabajar o disfrutar. Hacer una película aquí es maravilloso”.

La última intervención la realizó el productor ejecutivo de +Cuñados, Alfonso Blanco desvelando el motivo que les había llevado a elegir la provincia de Ourense como escenario y a hacer una segunda parte de la película. “Por un lado, como ourensano que soy quería rodar aquí, y por el otro, quería que hubiese una comedia gallega en el cine. Además, los socios y el público aclamaban su vuelta”. La primera entrega (Cuñados) tuvo un gran éxito a pesar de que su estreno coincidió en pandemia y con restricciones en las salas. “Estuvimos en el top 10 de películas vistas. Escuchar gallego por ahí fuera fue una alegría, y lo continúa siendo”, reconoce Alfonso. Por último, quiso agradecer la colaboración de los ciudadanos a la hora de rodar: “Estamos grabando en el centro, simulando el Entroido, haciendo barullo y la gente siempre se muestra muy participativa”.

La película es una producción de Portocabo con la participación de RTVE, TVG y Movistar Plus+, cuenta con el patrocinio de Diputación de Ourense y la subvención de la Xunta de Galicia, a través de la Axencia Galega das Industrias Culturales (AGADIC), así como con la colaboración de C.R.D.O Ribeiro y Estrella Galicia.